Pokalsieger VfL Ulm/Neu-Ulm: "Wollten den Titel unbedingt verteidigen"

Der VfL Ulm/Neu-Ulm hat das Finale im Frauen-Bezirkspokal Donau/Iller mit 1:0 gegen den TSV Holzheim gewonnen. Ein später Treffer in der 84. Minute bescherte dem Team den fünften Pokalsieg in Folge. Trainer Enrico Eisenreich lobt vor allem den unbedingten Willen seiner Mannschaft.

Fünfter Pokalsieg in Serie

Es war kein Selbstläufer, aber am Ende stand der erneute Triumph: Mit einem 1:0-Erfolg über den TSV Holzheim sicherte sich der VfL Ulm/Neu-Ulm zum fünften Mal in Folge den Titel im Frauen-Bezirkspokal Donau/Iller. „Wir wollten den Titel unbedingt verteidigen und haben es geschafft“, sagt Trainer Enrico Eisenreich – und spricht damit aus, was die Mannschaft über Wochen hinweg motiviert hatte.

Später Siegtreffer durch Preußner-Tavaglione

Das Finale entschied sich spät. In der 84. Minute war es Lea Preußner-Tavaglione, die für den erlösenden Treffer sorgte und die Pokalträume des VfL endgültig wahr werden ließ. Es war das Ergebnis eines langen, intensiven Kampfes auf dem Platz, bei dem der VfL Ulm/Neu-Ulm lange Zeit keine Lücke in der kompakten Defensive der Holzheimerinnen fand.

Holzheim fordert den Favoriten

„Unser Spiel begann holprig“, räumt Eisenreich offen ein. „Wir haben ein Stück gebraucht, um uns auf die Spielweise von Holzheim einzustellen.“ Die Gastgeberinnen warfen alles in die Waagschale, verteidigten mit Leidenschaft und hielten die Partie lange offen. „Sie haben hervorragend gekämpft“, lobt der VfL-Coach den Gegner. Erst nach der Pause übernahm sein Team zunehmend die Kontrolle. „In der zweiten Halbzeit hat sich dann unsere Qualität durchgesetzt.“

Entscheidender Faktor: der Wille zum Sieg

Was das Spiel am Ende zugunsten des VfL kippte, war laut Eisenreich vor allem die Mentalität. „Ausschlaggebend war der Wille des gesamten Teams, den Pokal erneut nach Böfingen zu holen“, so der Trainer. In einem Finale, das durch Intensität und Spannung lebte, behielt sein Team den kühleren Kopf – und schlug im entscheidenden Moment eiskalt zu.

Feier bis in die Nachtstunden

Nach dem Schlusspfiff verwandelte sich das Spielfeld rasch in eine große Bühne für Emotionen. „Die Feierlichkeiten haben direkt nach Abpfiff begonnen und gingen bis tief in die Nacht“, berichtet Eisenreich. Die Freude über den historischen fünften Erfolg war überall spürbar – bei Spielerinnen und mitgereisten Fans.

Ein Pokal mit besonderem Platz

Wohin der Pokal nun wandert, ist ebenfalls geklärt – zumindest vorerst. „Der Pokal bleibt jetzt erstmal in der Kabine“, erklärt der Coach mit einem Lächeln. Dort wird er für das Team sichtbar bleiben – als Erinnerung an ein hart erkämpftes Finale und als Symbol für einen erneut geschriebenen Erfolgskapitel.