Pokalsieger und Bayernligist: Das machen die Drittligameister des FC Bayern heute

Die Wege der Talente könnten seitdem kaum unterschiedlicher verlaufen sein. Während die einen in der Champions League überzeugen, spielen andere in Dorfvereinen oder haben das kicken gänzlich aufgehört. Nachfolgend die Karrierewege der Defensivspezialisten der Bayern-Talentschmiede im Überblick.

München – Im Juli 2020 ist es vollbracht. Der FC Bayern München II wird Überraschungs-Meister in Deutschlands dritthöchster Spielklasse. Ein Team, voll mit jugendlichen Talenten, setzt sich gegen etablierte Traditionsmannschaften durch und wird einzig von der Nichtaufstiegs-Regel der DFL aufgehalten.

Die Torhüter: Hoffmann zurück beim BTSV – Früchtl in der Serie A nur auf der Bank

Christian Früchtl: Für Früchtl ging es nach dem Triumph für ein Jahr nach Nürnberg – jedoch ohne Spielzeit. Ein Jahr als Nummer drei hinter Neuer und Ulreich und ein Neun-Minuten-Einsatz in der Bundesliga später unterschrieb das Torwart-Talent in Wien bei der Austria. Nach zwei guten Saisons im Oberhaus Österreichs wechselte der heute 25-Jährige zu Lecce in die Serie A. Dort ist er bislang noch ohne Liga-Einsatz.

Ron-Thorben Hoffmann: Hoffmann wechselte zunächst auf Leih-Basis zum AFC Sunderland. Im Sommer 2022 heuerte er bei Eintracht Braunschweig in der 2. Bundesliga an, wo er mit starken Leistungen überzeugte. Der anschließende Wechsel zum FC Schalke 04 blieb jedoch erfolglos, weshalb er nach nur einem halben Jahr zum BTSV zurückkehrte.

Die Verteidigung: Richards in der Premier League – Angelo Mayer spielt Bayernliga

Flavius Daniliuc: Mit nur vier Einsätzen ein kleinerer Bestandteil der Meistermannschaft. Der bei Real Madrid ausgebildete Innenverteidiger wechselte im Sommer 2020 nach Nizza, wo ihm der Durchbruch in den Profibereich gelang. Nach 55 Spielen für die Franzosen zog es ihn für knapp sechs Millionen Euro zu Salernitana in die Serie A. Seitdem spielte er für RB Salzburg und Hellas Verona.

Alphonso Davies: Wohl einer der erfolgreichsten Kicker der kleinen Bayern von 2020. Davies kam damals zu Saisonbeginn lediglich dreimal in der 3. Liga zum Einsatz. Danach glänzte er als fester Bestandteil der Profimannschaft unter anderem mit einem legendären Flankenlauf beim 8:2-Erfolg gegen Barcelona auf dem Weg zum CL-Titel. Stammspieler und Fanliebling der Bayern-Profis, fällt aber mit einem Kreuzbandriss aus.

Nicolas Feldhahn: Der Meisterkapitän und Dienstälteste der Amateure beendete nach zwei weiteren Saisons in Bayerns zweiter Garde seine Karriere. Zuletzt kickte er sporadisch beim Kreisklassisten SV Warngau.

Derrick Köhn: Köhn wechselte nach dem Meistertitel zu Willem II in die Eredivisie, bevor es 2022 zu Hannover 96 ging. Als Topspieler der 2. Bundesliga folgte im Winter 2024 der Transfer zu Galatasaray Istanbul, wo er kommende Saison mit Leroy Sané wirbeln darf.

Lars Lukas Mai: Für Mai ging es direkt per Leihe weiter zum SV Darmstadt 98. Nach einer weiteren Leihe bei Werder Bremen folgte 2022 der Transfer zum Schweizer Erstligisten FC Lugano.

Angelo Mayer: Angelo Mayer blieb der Durchbruch in den Profifußball verwehrt. Lediglich vier Einsätze verzeichnete er für die kleinen Bayern, bevor es für ihn über Rain/Lech in die Bayernliga zum FC Pipinsried ging. Mit „Pipi“ kämpft der Publikumsliebling um den Regionalliga-Aufstieg.

Kilian Senkbeil: Auch bei Senkbeil reichte es nicht zum ganz großen Wurf. Über mehrere Stationen in der Regionalliga landete er beim FSV Zwickau.

Chris Richards: Richards hat es bis in die Premier-League geschafft. Nach mehreren Kurzeinsätzen bei den Bayern-Profis unter Hansi Flick und einer Leihe zur TSG Hoffenheim verließ der US-Amerikaner die Bayern im Sommer 2022 und schloss sich für zwölf Millionen Euro Crystal Palace an. In England kommt er auf ordentliche Einsatzzeiten und ist seit 2020 Nationalspieler der USA.

Josip Stanisic: Nach dem Triumph mit den Bayern-Amateuren wurde Stanisic in den Profikader berufen. Aufgrund von mangelnder Spielzeit ging es im Sommer 2023 leihweise zu Bayer 04 Leverkusen. Als Stammspieler glänzte Stanisic in der Meistermannschaft unter Xabi Alonso und traf im Spiel gegen die Bayern. Seit vergangenem Sommer ist der kroatische Nationalspieler zurück in München und gehört zu den Hoffnungsträgern der Zukunft.

Mert Yilmaz: Yilmaz wechselte von den Bayern Amateuren zu Antalyaspor in die türkische Süper Lig, kommt bislang aber auch nach diversen Leihen nur auf sporadische Einsatzzeiten.

Das war Teil eins unser zweireihigen Serie über die Talente der Meistermannschaft von 2020. Wie die Karrierewege der Mittelfeldspieler und Angreifer des Teams von Sebastian Hoeneß verliefen, lesen Sie in Teil zwei. (Tobias Höllrich/qw)