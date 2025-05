Pokalsieger TuS Ergenzingen: "Wir haben etwa 24 Stunden gefeiert"

Fokus, Wille und Umsetzung

Der Schlüssel zum Erfolg lag für Sattler in der starken Mentalität seines Teams. „Meine Mannschaft legt seit Wochen einen hohen Fokus, Konzentration und Willen an den Tag.“ Dazu kam ein klarer Plan: „Mit dem Matchplan und der sehr guten Umsetzung jedes einzelnen Spielers war es ein verdienter Sieg.“

Spielverlauf: Frühe Führung sorgt für Klarheit

Das Finale war früh entschieden. Lennart Weipert traf in der 11. Minute zum 1:0, nur drei Minuten später erhöhte Ruben Cinar auf 2:0. „Wir hatten das Spiel weitestgehend unter Kontrolle“, so Sattler. Lediglich eine kurze Phase zwischen der 15. und 25. Minute bereitete dem Trainer Sorgen: „Nach der 2:0-Führung waren wir in der Verteidigung etwas zu sorglos und haben Möttlingen drei Chancen zugelassen.“ Doch diese blieben ungenutzt – und Ergenzingen antwortete mit Konsequenz: Raphael Wörner traf in der 36. und 53. Minute doppelt, ehe Lennart Weipert mit seinem zweiten Tor in der 74. Minute den 5:0-Endstand markierte.

Zwei Pokale – ein Platz mit Symbolkraft

Der Erfolg hat für den Verein auch historischen Wert. „Die Tatsache, erster Pokalsieger des neuen Bezirks Nordschwarzwald und letzter Pokalsieger des alten Bezirks Nördlicher Schwarzwald zu sein, macht den Gewinn noch besonderer“, sagte Sattler. Entsprechend soll der Pokal nicht irgendwo landen: „Die beiden Pokale samt Wimpel werden einen zentralen Platz in unserem Geschäftszimmer bekommen.“

Der TuS Ergenzingen hat mit diesem Auftritt ein sportliches Ausrufezeichen gesetzt – und gleichzeitig Geschichte geschrieben. Ein Sieg, der nicht nur für die Mannschaft, sondern für den ganzen Verein Bedeutung hat.