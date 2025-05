Pokalsieger Sportvg Feuerbach: "Es war eine großartige Nacht"

Die Frauen der Sportvg Feuerbach haben das Finale des Bezirkspokals Stuttgart/Böblingen gegen den TSV Grafenau mit 1:0 gewonnen. Carina Aiple erzielte in der 81. Minute den goldenen Treffer. Für das Team von Trainer Axel Süßlin war es bereits der sechste Pokalsieg in Folge – ein historischer Erfolg, getragen von Teamgeist, taktischer Disziplin und großem Stolz.

Ein Moment für die Ewigkeit

„Wir haben den Pokalgewinn natürlich gebührend gefeiert“, berichtet Trainer Axel Süßlin nach dem Abpfiff eines denkwürdigen Abends. Mit dabei war nicht nur die Mannschaft, sondern auch viele Fans, die das Team durch den Wettbewerb begleitet hatten. „Es war eine großartige Nacht voller Freude und Zusammenhalt – ein Moment, den wir nicht so schnell vergessen werden.“ Die Krönung: Der sechste Pokalsieg in Serie seit 2018.

Ein Titel mit Ansage – aber keine Selbstverständlichkeit

Der Erfolg kam nicht überraschend, war aber keineswegs selbstverständlich. „Unser Ziel war es, so weit wie möglich zu kommen und unsere Fähigkeiten bestmöglich unter Beweis zu stellen“, so Süßlin. Dass es erneut zum Titel reichte, ist aus seiner Sicht eine „unglaubliche Leistung“, zumal starke Gegnerinnen im Verlauf des Pokalwettbewerbs auf das Team warteten. Umso größer war die Freude, dass auch der sechste Anlauf von Erfolg gekrönt war.

Teamgeist, Taktik und Fans als Schlüssel

Was den Ausschlag für den erneuten Triumph gab? Für Süßlin eine Kombination aus harter Arbeit, taktischer Präzision und bedingungslosem Zusammenhalt: „Unser Teamgeist und die harte Arbeit, die wir in den letzten Monaten investiert haben, waren entscheidend.“ Die Vorbereitung im Trainerteam mit Orkide Baireuther und Axel Süßlin habe hervorragend funktioniert. Auch die Fans hob er ausdrücklich hervor: „Die unglaubliche Unterstützung unserer Fans hat uns getragen.“

Ein Finale auf Augenhöhe – mit einem goldenen Moment

Das Endspiel gegen den TSV Grafenau war umkämpft, wie Süßlin schildert: „Das Endspiel war äußerst spannend und intensiv. Beide Teams haben auf hohem Niveau gespielt.“ Doch am Ende reichte ein einziger Moment, um die Entscheidung herbeizuführen: In der 81. Minute war es Carina Aiple, die den Ball im Tor unterbrachte – das 1:0, das Feuerbach zum erneuten Pokalsieg führte. „Der Führungstreffer hat uns noch mehr Selbstvertrauen gegeben“, sagte Süßlin.

Ein Pokal mit besonderem Wert

Der Pokal ist mehr als nur ein weiterer Titel für die Vitrine. „Der Pokal wird einen Ehrenplatz bekommen, damit jede Spielerin ihn sehen und sich an diesen besonderen Erfolg erinnern kann“, erklärte Süßlin. Er sei Symbol für das, was die Mannschaft ausmacht: „harte Arbeit und Teamgeist“. Dass der Pokal nun ein weiteres Kapitel einer seit 2018 ungebrochenen Siegesserie darstellt, macht ihn für den Verein besonders wertvoll.

Ein Meilenstein in einer außergewöhnlichen Serie

Mit dem sechsten Pokalsieg in Folge hat sich die Sportvg Feuerbach nicht nur sportlich belohnt, sondern ein Stück Vereinsgeschichte geschrieben. Die Frauenmannschaft steht für Kontinuität, Leidenschaft und Zusammenhalt – Werte, die auch in diesem Finale wieder sichtbar wurden.