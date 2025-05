Pokalsieger SGM Lautern-Essingen: "Die Party ist in vollem Gange"

Die SGM Lautern-Essingen hat sich den Bezirkspokal Ostwürttemberg in einem dramatischen Finale gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II mit 6:5 nach Elfmeterschießen gesichert. Nach einem späten Ausgleich und einer nervenaufreibenden Entscheidung vom Punkt feiert das junge SGM-Projekt seinen ersten Titel. Trainer Dennis Hillebrand spricht von unbändigem Willen, großer Geschichte – und einer Party, die noch lange andauern wird.

Die Nacht gehört der SGM – und der Pokalfeier

„Die Party ist in vollem Gange und wird mit Sicherheit heute nicht beendet werden“, sagt Trainer Dennis Hillebrand unmittelbar nach dem Pokaltriumph. Und er fügte augenzwinkernd hinzu: „Wir hoffen am Sonntag pünktlich zum Spiel beim TSB da zu sein.“ Der erste große Titel in der noch jungen Geschichte der Spielgemeinschaft Lautern-Essingen wurde entsprechend ausgelassen gefeiert – voller Stolz, Emotionen und Erleichterung.

Vom Außenseiter zum Titelträger

Die Erwartungen vor Beginn des Wettbewerbs waren eher zurückhaltend. „Als unterklassiger Verein denkt man von Spiel zu Spiel“, so Hillebrand. Doch mit jedem weiteren Erfolg wuchs das Selbstvertrauen. „Ab dem Halbfinale war dann langsam der Glaube da, etwas Großes zu erreichen.“ Der Pokalgewinn war dabei mehr als nur ein sportlicher Erfolg – er war der krönende Abschluss eines mutigen Projekts: „Der unbändige Wille, ein Stück Geschichte zu schreiben. Erstes Jahr in der SGM mit einem Titel abzuschließen.“

Spielverlauf: Kampf, Effizienz – und ein starkes Nervenkostüm

Das Finale selbst war von Spannung und Wendungen geprägt. Die SGM Lautern-Essingen ging in der 76. Minute durch Uwe Sonnleitner mit 1:0 in Führung. „Hofherrnweiler hatte erwartungsgemäß mehr Ballbesitz“, analysierte Hillebrand, „aber wir haben es bis auf die letzten 10 bis 15 Minuten sehr gut verteidigt und keine Torchance zugelassen.“ Doch in der 88. Minute gelang Aaron Grässle der späte Ausgleich für die TSG – ein Dämpfer, aber kein K.o.

Die Verlängerung blieb ohne Tore. In der anschließenden Entscheidung vom Punkt überschlugen sich die Ereignisse. Robin Patzer scheiterte zunächst mit einem Foulelfmeter an TSG-Keeper Luca Sigloch. Auch Hofherrnweilers Aaron Grässle und Amir Ljiatfi konnten ihre Strafstöße nicht verwandeln – gehalten von Nico Tese. Letztlich war es Leon Seidler, der zum 6:5-Endstand verwandelte – der Rest war Jubel. „Nach den vorherigen Erfolgen im Elfmeterschießen war ich mir dann sicher, dass wir es packen“, so Hillebrand.

Ein Titel mit tiefem Wert – auch wenn er weiterreist

„Leider nur ein Wanderpokal“, antwortete Hillebrand auf die Frage: Welchen Platz wird der Pokalbekommen? „Aber für jeden Einzelnen der beteiligt war, mit Sicherheit einen ganz großen Stellenwert.“ Der Triumph wird bleiben – als Erinnerung an eine geschlossene Mannschaftsleistung, an taktische Disziplin gegen den Favoriten und an einen historischen Moment im ersten gemeinsamen Jahr der SGM.

Ein Meilenstein mit Signalwirkung

Die SGM Lautern-Essingen hat mit diesem Pokalsieg nicht nur Geschichte geschrieben, sondern auch ein klares Zeichen gesetzt: Mit Teamgeist, Leidenschaft und Überzeugung kann auch ein vermeintlicher Außenseiter Großes erreichen. Dieser Abend in Abtsgmünd wird der jungen Spielgemeinschaft noch lange in Erinnerung bleiben.