Pokalsieger SG Schorndorf: "Geträumt haben wir davon"

Doppelte Freude – ein Abend für die Geschichte „Dieses Mal haben wir ausgiebig gefeiert, den Pokal und das Double gewinnt man schließlich nicht oft in seiner Karriere“, sagt Tobias Roser mit spürbarem Stolz nach dem starken Auftritt seiner Mannschaft im Endspiel. Die SG Schorndorf hatte bereits in der Liga überzeugt – und nun auch im Pokal ihre ganze Klasse gezeigt.

Die SG Schorndorf hat das Finale des Frauen-Bezirkspokals Rems/Murr/Hall in Weiler zum Stein mit 3:0 gegen den TSV Michelfeld gewonnen. Bereits zur Pause war das Spiel entschieden, doch die Mannschaft von Trainer Tobias Roser ließ auch in Halbzeit zwei nicht nach. Nach dem Meistertitel folgt mit dem Pokalsieg der verdiente Lohn für eine außergewöhnliche Saison.

Wille, Selbstvertrauen und ein perfekter Start

„Wir wollten es so unbedingt und ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass wir es nicht packen können“, erklärt Roser. Schon in der Anfangsphase machte seine Mannschaft deutlich, dass sie an diesem Tag nichts dem Zufall überlassen wollte. In der 3. Minute traf Philine Lampe zur frühen Führung, neun Minuten später erhöhte Laura Rotärmel auf 2:0.

Vorentscheidung vor der Pause

Noch vor dem Halbzeitpfiff fiel die Vorentscheidung: In der vierten Minute der Nachspielzeit stellte erneut Laura Rotärmel auf 3:0 – ein psychologisch extrem wichtiger Moment. „Das hat uns natürlich in die Karten gespielt“, kommentiert Roser. „Kurz vor dem Halbzeitpfiff konnten wir das extrem wichtige 3:0 erzielen.“

Reife Leistung über 90 Minuten

Auch nach der Pause blieb die SG Schorndorf das dominierende Team. „In der zweiten Halbzeit haben wir dann nicht nachgelassen und hätten das eine oder andere Tor noch nachlegen können“, betont Roser. Seine Mannschaft zeigte nicht nur Spielfreude, sondern vor allem taktische Disziplin und Einsatz. „Meine Mannschaft hat eine überragende und disziplinierte Leistung über die kompletten 90 Minuten abgerufen.“

Ein Platz mit Symbolkraft für ein außergewöhnliches Jahr

Wo der Pokal nun steht, ist bereits klar: „Einen ganz besonderen Platz in unserem Bistro“, verriet der Trainer. Dort soll er nicht nur glänzen, sondern auch erinnern – an eine Saison, in der Träume wahr wurden. Der Pokalsieg in Weiler zum Stein ist der krönende Abschluss einer Spielzeit, die für die SG Schorndorf kaum besser hätte laufen können.