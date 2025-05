Pokalsieger 1. FC Eislingen: "Abend mit großartiger Stimmung"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Ausgelassene Feier nach großem Kraftakt

„Wir hatten einen absolut ausgelassenen Abend mit großartiger Stimmung – zuerst noch auf dem Platz, dann in der Kabine und letztlich in unserem FCE-Vereinsheim“, schildert Trainer Tim Schöller die Emotionen nach dem Schlusspfiff. Die Freude war grenzenlos – verständlich nach einem Finale, das an Dramatik kaum zu überbieten war. „Ich bin mir sicher, der eine oder andere ist heute Morgen etwas schwerer aus dem Bett gekommen, aber der Abend war es definitiv wert.“

Favoritenrolle angenommen – aber nicht selbstverständlich

Trotz der öffentlichen Erwartungshaltung war der Titel für Eislingen kein Selbstläufer. „Wir haben grundsätzlich einen sehr hohen Anspruch an uns selbst. Daher wollten wir auch im Pokalwettbewerb das Maximum erreichen“, betont Schöller. „Auch wenn viele Außenstehende uns von Beginn an als absoluten Favorit auf den Titel gesehen haben, so war der Gewinn alles andere als eine Selbstverständlichkeit.“