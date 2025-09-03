Pokalsieg in Attaching: SEF-Youngsters nutzen ihre Chance

Der SE Freising ist durch einen klaren Sieg in Attaching ins Viertelfinale des Toto-Pokals Donau/Isar eingezogen. Es war das dringend nötige Erfolgserlebnis.

Attaching/Freising – Der Favorit setzte sich im Toto-Pokal Donau/Isar am Ende doch deutlich durch. Die Bezirksliga-Fußballer des SE Freising gewannen in der vierten Runde das Stadtderby beim Kreisligisten BC Attaching mit 4:1 (2:0). Echtes Pokalfeeling kam kurzzeitig Mitte der zweiten Halbzeit auf, als die Attachinger auf 1:2 verkürzten und sogar der Ausgleich in der Luft lag.

So richtig jubeln wollten die Freisinger nach dem wichtigen Sieg in einer durch die sportliche Krise geprägten Zeit nicht: Sie eilten in Richtung Strafraum: Keeper Georgios Blantis lag mit schmerzverzerrtem Gesicht im Fünfmeterraum. Er hatte sich bei der letzten Aktion der Pokalpartie offensichtlich schwer am Knie verletzt. Gestützt von zwei Vereinsmitgliedern, humpelte er nach einer ersten Behandlung in die Kabine. Am Spielfeldrand saß SEF-Kapitän Michael Schmid, der kurz vor Schluss verletzt raus musste. „Aber ich denke“, so Schmid nach einigen Minuten, „die Verletzung ist nicht ganz so schlimm, und ich bin am Freitag für das Heimspiel gegen Garching wieder fit.“

Völlig veränderte Aufstellung beim SEF

Während die Attachinger derzeit mit enormen personellen Problemen zu kämpfen haben, können die Lerchenfelder aus dem Vollen schöpfen: Sie liefen mit einer – im Vergleich zur 1:3-Niederlage in Gerolfing – völlig veränderten Aufstellung in Attaching auf. „Unsere jungen und talentierten Spieler haben die Möglichkeit bekommen, Spielpraxis zu sammeln und sich profilieren zu können“, merkte dazu SEF-Sportleiter Sebastian Thalhammer an.

Und die Freisinger nutzten ihre Chance: Nach einer kurzen Phase des Abtastens setzten die Gäste die BCA-Kicker mit ihrem flotten Kombinationsspiel ständig unter Druck und provozierten damit zwangsläufig Fehler in der Defensive. Luca Stubenvoll (19), einer der SEF-Youngsters, war in der 20. Minute nach einer Flanke zur Stelle. Er fackelte nicht lange – schnelle Drehung, Schuss und Tor. Nach feiner Vorarbeit von Osaro Aiteniora schloss Fabrizio Brandes zum 2:0 ab (31.).

Plötzlich fällt fast der Ausgleich

Nach der Halbzeitpause schaltete der SEF einen Gang zurück und wollte vielleicht das Ergebnis nur noch verwalten. „Wir haben uns gedacht, beim 0:2-Rückstand ist es jetzt egal, schlechter kann es nicht werden. Also haben wir offensiver und mutiger nach vorne agiert“, sagte BCA-Trainer Stephan Fürst, der am Ende mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden war. Denn die gab richtig Gas. Der Lohn: Nach einem Fehlpass reagierten die Attachinger schneller, Domenic Hörmann verkürzte (65.). Und bei einer Ecke zwei Minuten später lag sogar der Ausgleich in der Luft: Leon Klingseisens Kopfball segelte aber Zentimeter am Freisinger Tor vorbei.

Danach nahm der SEF das Heft wieder in die Hand. Tempoverschärfungen und Kombinationen brachten die BCA-Abwehr, bei der nun auch die Kräfte ein wenig schwanden, in Schwierigkeiten. Nach starker Vorarbeit von Felix Fischer staubte Joshua Steindorf zum 3:1 ab (76.). Drei Minuten später sorgte Florian Huber mit dem 4:1 für den Schlusspunkt. Damit steht der SE Freising im Viertelfinale des Kreispokals.