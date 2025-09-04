Pokalsieg in Attaching: Freising-Youngsters nutzen ihre Chance

Die Pokalhürde genommen: Die SEF-Fußballer um 1:0-Torschütze Luca Stubenvoll (in Gelb) meldeten sich nach drei sieglosen Ligaspielen mit einem Derbyerfolg zurück. – Foto: Lehmann

Der SE Freising ist durch einen klaren Sieg in Attaching ins Viertelfinale des Toto-Pokals Donau/Isar eingezogen. Es war das dringend nötige Erfolgserlebnis.

Attaching/Freising – Der Favorit setzte sich im Toto-Pokal Donau/Isar am Ende doch deutlich durch. Die Bezirksliga-Fußballer des SE Freising gewannen in der vierten Runde das Stadtderby beim Kreisligisten BC Attaching mit 4:1 (2:0). Echtes Pokalfeeling kam kurzzeitig Mitte der zweiten Halbzeit auf, als die Attachinger auf 1:2 verkürzten und sogar der Ausgleich in der Luft lag. So richtig jubeln wollten die Freisinger nach dem wichtigen Sieg in einer durch die sportliche Krise geprägten Zeit nicht: Sie eilten in Richtung Strafraum: Keeper Georgios Blantis lag mit schmerzverzerrtem Gesicht im Fünfmeterraum. Er hatte sich bei der letzten Aktion der Pokalpartie offensichtlich schwer am Knie verletzt. Gestützt von zwei Vereinsmitgliedern, humpelte er nach einer ersten Behandlung in die Kabine. Am Spielfeldrand saß SEF-Kapitän Michael Schmid, der kurz vor Schluss verletzt raus musste. „Aber ich denke“, so Schmid nach einigen Minuten, „die Verletzung ist nicht ganz so schlimm, und ich bin am Freitag für das Heimspiel gegen Garching wieder fit.“

Völlig veränderte Aufstellung beim SEF Während die Attachinger derzeit mit enormen personellen Problemen zu kämpfen haben, können die Lerchenfelder aus dem Vollen schöpfen: Sie liefen mit einer – im Vergleich zur 1:3-Niederlage in Gerolfing – völlig veränderten Aufstellung in Attaching auf. „Unsere jungen und talentierten Spieler haben die Möglichkeit bekommen, Spielpraxis zu sammeln und sich profilieren zu können“, merkte dazu SEF-Sportleiter Sebastian Thalhammer an.