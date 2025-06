Pokalsieg-Exponat fürs Museum von Borussia Mönchengladbach

In wenigen Tagen jährt sich Borussia Mönchengladbachs letzter großer Titelgewinn zum 30. Mal. Am 24. Juni 1995 gewannen die Gladbacher das Endspiel im DFB-Pokal gegen den VfL Wolfsburg 3:0 und damit zum dritten Mal den nationalen Cup-Wettbewerb – ein bedeutender Tag der Vereinsgeschichte. Erinnerungsstücke zu solch einem Ereignis sind besonders wertvoll, das kann eine Eintrittskarte vom Finale in Berlin sein oder das Originaltrikot eines Spielers.

Trotzdem hat sich Strigel dazu entschieden, das Erinnerungsstück weiterzugeben: Beim 75-Jährigen wurde die unheilbare Nervenkrankheit ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) diagnostiziert. „Wenn man die Diagnose ALS bekommt, weiß man, dass seine Tage gezählt sind. Ich wollte deswegen meine Erinnerungsstücke selbst dorthin bringen, wo sie gewürdigt und geschätzt werden. Bevor sie weggeschmissen oder verkauft werden“, sagte Strigel, als er zuletzt den Ball im Rahmen des Gladbacher Heimspiels gegen den SC Freiburg an Schiedsrichterbetreuer Alfred Bierent und Borussias Präsidium übergab.

Es ist nicht der erste Ball, den der ehemalige Schiedsrichter Borussia überlassen hat. Schon die Spielbälle des legendären Pokal-Halbfinals 1992 gegen Bayer Leverkusen, als Uwe Kamps vier Elfmeter hielt, und von Kamps‘ Abschiedsspiel im Jahr 2005 gingen an den Verein. Strigel verbindet also einiges mit Borussia in den vergangenen Jahrzehnten.

Er hat einige Gladbach-Fans in seinem privaten Umfeld. 1971 nahm ihn ein Freund mit zum Wiederholungsspiel im Landesmeister-Cup gegen Inter Mailand in Berlin – womit der Bogen gespannt ist zu einem anderen Schiedsrichter, dem Borussia ein besonderes Exponat in ihrem Museum zu verdanken hat.

Am 20. Oktober 1971 hatte der niederländische Unparteiische Jef Dorpmans nach der sensationellen 7:1-Gala der Gladbacher gegen Inter die Cola-Büchse mitgenommen, die Mailands Stürmer Roberto Boninsegna getroffen hatte. Der Vorfall führte dazu, dass die Partie annulliert wurde und das Wiederholungsspiel in Berlin nötig wurde. Dorpmans übergab die Dose viele Jahre später seinem Heimatverein Vitesse Arnheim, der das Erinnerungsstück in seinem Museum ausstellte.

Anlässlich des 40. Jahrestages des legendären Büchsenwurf-Spiels fragte Borussia 2011 bei Vitesse nach, ob die Dose nach Gladbach übersiedeln könnte. Im Jahr darauf war eine Borussen-Delegation für die Übergabe des Exponats in Arnheim zu Besuch. In der „Fohlenwelt“ ist die Dose prominent platziert.

Ganz so feierlich ging es nun nicht zu, als Gladbach den Spielball aus dem Pokal-Endspiel 1995 erhielt, doch die Freude bei Borussias Museumsleiter Matthias Rech war groß: „Wir sind Eugen Strigel sehr dankbar, dass er ihn nun der Fohlen-Welt vermacht hat. Er komplettiert unsere Exponate rund um den Pokalsieg 1995. Wir werden ihn schnellstmöglich auch in der Ausstellung zeigen.“

Dass der Adidas Questra, der nun für die Ausstellung vorbereitet wird, quasi ein Unikat ist, unterstreicht ein Hinweis Strigels: „Damals gab es diesen einen Spielball und einen Ersatzball am Spielfeldrand. Da war es noch nicht so, dass bei jedem Einwurf ein neuer Ball ins Spiel geworfen wurde“, erzählte Strigel – und fügte hinzu: „Dass es bis heute Borussias letzter Titel ist, ist natürlich schade für Borussia-Fans, aber es wertet in meinen Augen den Ball noch mal auf.“