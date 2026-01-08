Pokalsieg beim Dreikönigsturnier geht an Gastgeber FC Teningen

Das 43. Teninger Dreikönigsturnier um den Riegeler-Landbier-Cup ist in diesem Winter der größte Budenzauber im Aktivenbereich. 29 Teams, zwei weniger als im vergangenen Jahr, waren an insgesamt drei Tagen am Start. In 92 Spielen bejubelten rund 1600 Zuschauer (Vorjahr 1800) insgesamt 508 Treffer. Die besten Torschützen stellte der Regionalligist Bahlinger SC in Rico Wehrle und Alexander Echner (jeweils 9 Tore). Zum besten Torhüter wurde der erst 18-jährige Denis Wolf (FFC U19) gewählt. Das Fazit von Thomas Hodel, dem Vereinschef des Ausrichters FC Teningen, fällt sehr positiv aus: "Das Turnier wurde erneut von Teams und Zuschauern super angenommen. Der Verlauf war für mich spannend hoch zehn." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.