Pokalsieg beim Auswärtsspiel zuhause

Daniel Haubner hatte Zipse nach einem starken Spielzug Mitte der ersten Halbzeit mit 1:0 in Führung gebracht, die Kapitän René Eckardt zu Beginn des zweiten Durchgangs ausbauen konnte. Nachdem Hendrick Wurr nach gut einer Stunde mit dem dritten Treffer für die Vorentscheidung gesorgt hatte, versuchte der Underdog nochmal alles, kam durch Jan-Luca Bärwolf kurz vor Schluss auch noch zu einem Ehrentreffer, doch zu mehr reichte es dann nicht mehr. Völlig verdient gewann der ZFC das Finale und konnte nach vierzehn Jahren endlich mal wieder den Landespokal in den Himmel heben. Kurioserweise war der ZFC Meuselwitz laut Ansetzung Gast beim Endspiel auf heimischen Platz.

2744 Zuschauer, darunter auch zahlreiche Fahner-Höhe-Fans, waren in die bluechip-Arena gekommen, um das diesjährige Pokalfinale zwischen dem FC An der Fahner Höhe und dem ZFC Meuselwitz zu sehen. Der TFV hatte schon im Vorfeld den Spielort festgelegt, die Organisation übernommen, und es hat auch soweit alles gut geklappt. Warum auch nicht? Hatte man doch volle Unterstützung vom wie immer hervorragend funktionierenden Steffen Rohde-Team. Vor dieser imposanten Zuschauerkulisse agierte die Heimmannschaft von Anfang an äußerst kontrolliert. Man war gewarnt von der mehrfach beobachteten Angriffswucht des Verbandsligisten und wollte diese nicht zum Tragen kommen lassen. Die ZFC-Jungs hatten dann aber auch die erste gute Möglichkeit. Die robusten Kicker aus Dachwig hatten Johannes Pistol zu Fall gebracht, den gut getretenen Freistoß von Daniel Haubner entschärfte der Keeper des Landesligisten, Christopher Müller, stark (8.). In der Folge kontrollierte der ZFC zwar weiter die Partie, aber auch der Sechstligist zeigte, dass er Fußball spielen kann, und agierte auf Augenhöhe. Chancen waren jedoch Mangelware. Zipse versuchte mehrfach, es spielerisch zu lösen, und in der 23. Spielminute ging das Vorhaben auf. Daniel Haubner quirlte sich durch den Strafraum, umkurvte auch noch den gegnerischen Keeper und schob zur viel umjubelten Führung ein. Nur ein paar Minuten später bekam bei einem Abwehrversuch ein Fahner Spieler den Ball an die Hand. Andere Schiedsrichter haben da schon Elfmeter gepfiffen. Bis zur Pause passierte nicht mehr viel.

– Foto: Tanja Kaltofen

Auch die zweite Halbzeit begann abwartend. Zipse verwaltete geschickt das Ergebnis und wartete auf den nächsten Nadelstich. Es passierte vorerst nichts Aufregendes. Der Verbandsligist versuchte zwar immer mal wieder in den Zipsendorfer Strafraum zu kommen, doch die ZFC-Abwehrrecken hatten wenig Mühe, diese Bemühungen wegzuverteidigen. Nach 54 Minuten fiel dann der zweite Zipsendorfer Treffer und damit auch die Vorentscheidung. Christoph Pauling wurde geschickt, seine perfekte Hereingabe ließ Daniel Haubner durch, Kapitän René Eckardt war zur Stelle und markierte das 0:2. Auch in der Folge nahm der ZFC etwas das Tempo raus und setzte exakt zehn Zeigerumdrehungen nach dem zweiten Treffer den nächsten Nadelstich. Wieder marschierte Christoph Pauling in seiner unnachahmlichen Art auf und davon, seinen Pass auf den langen Pfosten brachte Johannes Pistol wieder nach innen, wo Hendrick Wurr wenig Mühe hatte, auf 0:3 zu stellen. Damit war der berühmte Drops natürlich gelutscht. Doch wer dachte, der Verbandsligist würde nun einbrechen, sah sich getäuscht. Nur wenige Minuten später setzte Norman Müller mit einem Distanzschuss, den Lukas Sedlak im Zipsendorfer Tor aber überragend parieren konnte, ein erstes Achtungszeichen. Natürlich hatte Zipse dadurch auch ein paar Konterchancen, doch die blieben alle ungenutzt. Die Leopold-Jungs legten das Hauptaugenmerk auf das solide Herunterspielen, und das war auch gut so. Fahner Höhe gab jedoch nie auf, hatte ein paar gute Abschlussversuche und markierte auch kurz vor dem Ende noch den Ehrentreffer. Lukas Sedlak hatte einen guten Schuss von Emilio Heß stark über den Querbalken lenken können. Nach dem anschließenden Eckball konnte der Zipsendorfer Keeper auch den wuchtigen Kopfball entschärfen, doch Jan-Lucas Bärwolf reagierte am schnellsten und hämmerte das Leder zum 1:3 unter die Querlatte (82.). Trotz aller Bemühungen reichte es aber zu keinem weiteren Treffer. Nach dem Schlusspfiff kannte der Jubel im Zipsendorfer Lager natürlich keine Grenzen. Nach so langer Zeit holte der ZFC mal wieder den Pott und zieht in die erste Runde des DFB-Pokals ein. Fazit: Erste Runde DFB-Pokal: Zipse ist dabei! Oder anders gesagt: noch sechs Spiele bis Europa! Verschiedener kann die Gefühlslage beim Fußball nicht sein. Vor einem Jahr nach der Finalniederlage gegen den FC Carl Zeiss Jena noch im Tal der Tränen, und in dieser Saison können die ZFC-Kicker eine gute Saison mit dem Pokalsieg krönen und dies ausgiebig mit der gesamten ZFC-Familie feiern.

– Foto: Tanja Kaltofen