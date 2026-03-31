 2026-03-25T14:09:28.761Z

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Pokalsensationen am Donnerstag?

Viertelfinale in Euskirchenrn

von Benedikt Hitze · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser
Der FC DoRi hofft auf eine Überraschung
Der FC DoRi hofft auf eine Überraschung – Foto: Rolf Zander

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KL B2 Euskirchen
Kreispokal Euskirchen
SV Bessenich
Mechernich
SC Roitzheim
FC DoRi

Am kommenden Donnerstagabend wird es im Kreispokal Euskirchen ernst. Die ersten zwei packende Viertelfinal-Begegnungen stehen auf dem Plan, bei denen die klassischen Rollen von Favorit und Außenseiter klar verteilt sind.

DoRi glaubt an die Sensation

Den Anfang macht um 19:30 Uhr der FC DoRi, der den Bezirksligisten SV Rhenania Bessenich empfängt. Die Gastgeber stehen auf dem zweiten Platz der Kreisliga B und träumen vom Aufstieg. Dadurch geht man mit einer breiten Brust in das Duell. In der Runde zuvor wurde es dramatisch für den FC. Gegen Wüschheim konnte man sich nach 120 Minuten mit 3:4 durchsetzen. Einfacher wird die kommende Aufgabe aber nicht. Bessenich steht auf dem elften Platz der Bezirksliga und könnte damit das Ziel Klassenerhalt auch erreichen. Die Gäste konnten in der letzten Runde Nierfeld souverän besiegen. Für DoRi bietet das Spiel trotzdem die große Chance, den Favoriten zu stürzen und das Ticket für das Halbfinale zu lösen.

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
FC DoRi
FC DoRiFC DoRi
SV Rhenania Bessenich 1928
SV Rhenania Bessenich 1928SV Bessenich
19:30

Roitzheim fordert Mechernich

Nur eine halbe Stunde später, um 20:00 Uhr, rollt der Ball beim SC Roitzheim. Die Mannschaft aus der Kreisliga B empfängt den TuS Mechernich. Beide Teams befinden sich in ihren jeweiligen Ligen aktuell im gesicherten Mittelfeld, was die Partie zu einer spannenden Standortbestimmung macht. Roitzheim konnte schon den A-Ligisten aus Vernich mit 3:1 besiegen. Mechernich dürfte gewarnt sein.

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
Sportclub 1928 Roitzheim
Sportclub 1928 RoitzheimSC Roitzheim
TuS Mechernich 1897
TuS Mechernich 1897Mechernich
20:00live