Pokalsensationen am Donnerstag?

DoRi glaubt an die Sensation

Den Anfang macht um 19:30 Uhr der FC DoRi, der den Bezirksligisten SV Rhenania Bessenich empfängt. Die Gastgeber stehen auf dem zweiten Platz der Kreisliga B und träumen vom Aufstieg. Dadurch geht man mit einer breiten Brust in das Duell. In der Runde zuvor wurde es dramatisch für den FC. Gegen Wüschheim konnte man sich nach 120 Minuten mit 3:4 durchsetzen. Einfacher wird die kommende Aufgabe aber nicht. Bessenich steht auf dem elften Platz der Bezirksliga und könnte damit das Ziel Klassenerhalt auch erreichen. Die Gäste konnten in der letzten Runde Nierfeld souverän besiegen. Für DoRi bietet das Spiel trotzdem die große Chance, den Favoriten zu stürzen und das Ticket für das Halbfinale zu lösen.