Pokalsensation: SGH schlägt TGSV im Elfmeterschießen

Am Donnerstagabend empfing die SG Hohenstein den TGSV Holzhausen für das Kreispokalspiel in Runde zwei.

Was war das denn bitte für ein Drama, welches die Zuschauer am Donnerstagabend zu bieten bekamen.

Aber bewegen wir uns wieder im Hier und Jetzt.

Beide Mannschaften fieberten dem Derby entgegen, welches zuletzt im Jahre 2019 im Rahmen der Hohensteiner Meisterschaften stattfand. Damals setzte sich noch der TUS Breithardt im Finale mit 1:0 gegen den TGSV durch ein Traumfreistoßtor von Christian Jacke die Krone auf.

Die Bedingungen waren sensationell, Donnerstagabend bei Flutlicht auf einem überragend gepflegten Rasen in der "Schindwaldfestung".

Die SG Hohenstein trat das Spiel extrem ersatzgeschwächt an. Gleich 6 Stammspieler mussten urlaubs- bzw. verletzungsbedingt ersetzt werden. Eine Herkulesaufgabe für das Trainer-Trio Gerlach, Presber Stich stand bevor.

Die Devise war also klar: Hinten kompakt stehen und den höherklassigen Kreisoberligisten aus der Tiefe heraus verteidigen und ein frühes Gegentor vermeiden.

Das hat eher so semi geklappt. Bereits in der 16. Minute erzielte Justin Schuy nach einer Nachlässigkeit in der SGH-Abwehr das 1:0 für die Gäste. Alles verlief bis hierhin nach Plan für den TGSV, aber das Böse Erwachen sollte noch folgen, aber dazu später mehr.

10 Minuten später erzielte der erst 17 Jährige Joel Klein mit dem Bauch den Ausgleich aus dem Nichts mit seinem Bauch. Der zuvor kräftig getretene Freistoß von Chibueze Nwankwo konnte Gästekeeper Proff nur nach vorne fausten. Joel war somit zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Kiste Nummer 1 für den Flügelflitzer. Hoffentlich ist jetzt der auch für die Ligaspiele geplatzt. Vorher gab es des Öfteren Sticheleien von seinen Mitspielern.

Holdesse war aus dem Spiel heraus völlig planlos und jeder lange Diagonalball war auf nassen Geläuf zu lang und stellte die 5er Kette der SGH vor keinerlei Probleme.

Einzig bei Standards und durch lange Einwürfe waren die Gäste extremst gefährlich. Da sickerte die ein oder andere Qualität der höherklassig erfahrenrenen Spieler im Aufgebot des TGSV durch. So kam es zum 2:1 durch Domi Bauer nach einem langen Standard (was auch sonst).

Dabei verletzte sich Bauer unglücklich und musste ausgewechselt werden

Das müsste es wohl gewesen sein, Denkste. Nach einem langen Ball setzte Joel agil nach und luchste Keeper Proff den Ball ab und schob mit dem Außenrist das Runde ins Eckige. Dann war erstmal Halbzeit.

Hohenstein zeigte eine kämpferisch disziplinierte Vorstellung und manschftliche Geschlossenheit.

In der zweiten Halbzeit wurden die Zweikämpfe ruppiger und auch die Zuschauer gaben mit ihren Kommentaren zum Spielgeschehen ein. In der 62. Minute zückte der Schiedsrichter den Roten Karton gegen Chibueze Nwankwo nach einer vermeintlichen Tätlichkeit. Jetzt war es eine reine Defensivschlacht für die SGH, welche in den nächsten Minuten die gegnerische Hälfte nur aus Erzählungen kannte. Nichtsdestotrotz war Holzhausen zu unfähig, daraus das nötige Kapital zu schlagen. Eine einzige Lücke bzw. Unachtsamkeit in der SGH Lücke nutzte Joel Minor zur Führung. Aber die SGH fightete und erzielte durch Kapitän Marius "Joachim" Rabenstein durch ein Traumtor in den Winkel das 3:3. Die Gäste hatten sich vermutlich schon aufs Duschen eingestellt.

So kam es zum Elfmeterschießen. Für die SGH traten Tristan Stich, Joel Klein, Mauro Becker, Tobias Hense und Marius Rabenstein an.

Die ersten drei Schützen trafen souverän, während die Gäste zwei Elfmeterschießen kläglich vergeigten. Torwart Lichtblau erwies sich als echter Rückhalt. Leider setzte Hense den Elfer an den Pfosten, sodass Rabenstein mit Nerven aus Stahl den Sieg zum Derbysieg und den Einzug in die dritte Runde.

Steckenroth stand Kopf und danach wurde das ein oder andere Kaltgetränk bis spät in die Nacht verhaftet.

Es zeigt einmal mehr, was alles mit mannschaftlicher Geschlossenheit möglich ist.

Hohenstein fightete und präsentierte sich als Mannschaft, was man vom Gast weniger behaupten kann.