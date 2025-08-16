Pokalsensation! FV Illertissen bezwingt den "Club" in Elferkrimi!

Der DFB-Pokal hat einmal mehr seine eigenen Gesetze bewiesen. Im Vöhlinstadion erlebten die Zuschauer ein Fußball-Spektakel, das an Spannung kaum zu überbieten war. Regionalligist FV Illertissen forderte den Zweitligisten 1. FC Nürnberg über 120 Minuten alles ab – und setzte sich am Ende im Elfmeterschießen sensationell durch.

Illertissen erwischte den Traumstart: Bereits in der 2. Minute traf Denis Milic nach energischem Antritt zur frühen Führung. Der Regionalligist blieb mutig und belohnte sich kurz vor der Pause erneut – Yannick Glessing erhöhte nach Vorarbeit von Hausmann auf 2:0 (43.). Das Vöhlinstadion bebte, der Favorit aus Nürnberg wirkte geschockt.

Nach dem Seitenwechsel nahm der Zweitligist jedoch Fahrt auf. Mit zunehmender Spielzeit drängte der „Club“ Illertissen in die eigene Hälfte. In der 65. Minute brachte Berkay Yilmaz sein Team mit einem sehenswerten Distanzschuss zurück ins Spiel. Kurz darauf wurde die Partie allerdings unterbrochen: Ein heftiger Starkregen setzte das Spielfeld in der 75. Minute unter Wasser, sodass Schiedsrichter Patrick Alt das Spiel für rund 15 Minuten pausieren musste. Nach der Zwangspause kam Nürnberg mit viel Schwung zurück und glich nur drei Minuten später aus – Artem Stepanov köpfte in der 78. Minute das 2:2. Die Schlussphase hatte es in sich. In der 86. Minute verwandelte Semir Telalovic einen Foulelfmeter für den Club – 2:3. Doch Illertissen zeigte Moral und kam in der 90. Minute durch Tobias Rühle zum umjubelten Ausgleich. Die Verlängerung brachte beiden Teams weitere Chancen, jedoch keine Treffer. Im Elfmeterschießen wuchs Illertissens Keeper über sich hinaus, während die Schützen der Gastgeber eiskalt blieben. Den entscheidenden Treffer verwandelte schließlich Clayton Irigoyen, der den Regionalligisten mit seinem Elfmeter ins Pokal-Glück schoss.

Der FV Illertissen steht somit in der 2. Runde des DFB-Pokals und trägt sich somit in die Geschichtsbücher ein.