Pokalsensation: B-Ligist Vossenack/Hürtgen wirft Landesligist raus

Die Partie nahm kurz nach der Pause eine entscheidende Wendung. Bereits nach 20 Sekunden in der zweiten Halbzeit musste Arnoldsweiler nach einer Roten Karte in Unterzahl weiterspielen. Eine Wende, die man nicht erwartet, aber gut nutzen kann: „Wir werden mehr Räume haben. Wir werden mehr Ballbesitzphasen haben. Es war so ein Moment, wo man merkt, wir haben eine wirklich realistische Chance, jetzt hier was zu holen“, so Offermann.
Arnoldsweiler kam zwar zunehmend ins Spiel und hatte mehr Ballbesitz, doch Vossenack/Hürtgen verteidigte kompromisslos und leidenschaftlich. „Wir haben keine 100-prozentige Torchance zugelassen in über 90 Minuten gegen den Landesligisten. Auch wenn Arnoldsweiler objektiv betrachtet mehr Ballbesitz hatte, geht der Sieg, so ist auf jeden Fall meine Sicht, völlig in Ordnung und ist verdient“, resümiert Offermann.
Die Entscheidung im allerletzten Moment
In der dritten Minute der Nachspielzeit fiel die Entscheidung, als Vossenack/Hürtgen das 1:0 erzielte. „Es war natürlich ein mega Gefühl, weil man weiß, okay, so viel kann jetzt nicht mehr passieren, wenn nur noch eine Minute zu spielen ist", erzählt der Trainer. Nach Abpfiff konnte dann gefeiert werden: "Wir haben uns wahnsinnig gefreut.“
Die Sensation soll nun gewürdigt werden: „Wie es der Zufall will, haben wir jetzt am Wochenende spielfrei. Die Jungs haben gesagt, sie machen eine Mannschaftstour, und fahren nach Köln." Dort soll diese Pokalsensation nochmal ausgiebig gefeiert werden.
Die weiteren Partien vom Mittwochabend
Rhenania Lohn: Yannik Steigels, Selcuk Caliskan, Montacer Benzine, Navid Nazari (46. El Mahdi Taouili), Bariq Sufyan Mohamed, Nico Lachetta, Gracias Jesus Diki, Youssef Belbrik, Cuma Erol, Mouhssine Er-Rabahy (31. Kevin El Anbry), Aissam Ouahmani - Trainer: Frank Löhr
FC Golzheim: Samuel Prado-Faßmann, Simon Schlang, Patrick Wollersheim, Shota Sugimoto, Manuel de Ram, Alexander Hürtgen (80. Phillip Zeschke), Maurice Heyartz (80. Mirko Merlau), German Kromm (60. Granit Bejtullahi), Michael Porschen (74. Anton Müller), Niklas Koerfer, Otis Bodo Mildner - Trainer: Daniel Ecker
Schiedsrichter: Manuel Heiermeier (Düren)
Tore: 0:1 Maurice Heyartz (6.), 0:2 Alexander Hürtgen (45.+1), 0:3 Otis Bodo Mildner (76.)
SV Merken: Eric Leyens, Michael Palm, Fadil Murseli, Timo Kall, Nils Hirsch, Marvin Stanneveld, Samed Scholler, Maurizio Dresia, Tobias Koral, Tobias Faßbender, Daniel Sel - Trainer: Marc Gonschorek - Trainer: Timo Kall
SC Merzenich: Alexander Keller, Christoph Jesussek (71. Thilo Reuter), Joannis Mihailidis (56. Calebe-Josef Offergeld), Edmond Kuc, Anoth Arulanandam (56. Nils Firl), Dominik Dirk Kienle, Alexander Ems, Andy Eisfeld (71. Lars Velden), Fabian Utecht (67. Halil Maras), Angelo Minervino, Oliver Brendt - Trainer: Oliver Hamboch - Trainer: Presley Lubaça
Schiedsrichter: Timo Spölgen (Langerwehe) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Dominik Dirk Kienle (34.), 0:2 Angelo Minervino (36.), 0:3 Dominik Dirk Kienle (67.), 0:4 Angelo Minervino (78.), 0:5 Calebe-Josef Offergeld (80.), 0:6 Oliver Brendt (85.), 1:6 Samed Scholler (87.)
Fortuna Linnich: Ayhan Kalayci, Mikolaj Gesikiewicz (83. Stefan Görres), Tobias Maybaum, Veysel Dere, Marc Hummel, Leon Bogdanovic, Liridon Mehmeti, Marvin Willms, Max Meuter, Mehmet Ali Turan (83. Ugur Ari), Noah Samuel Panos-Franco - Trainer: Mehmet Ali Turan - Trainer: Firat Celik
SG Türkischer SV Düren: Mert Mecid Maden, Emin Eren, Yasar Tolga Ermis (64. Jehia Makki), Daniel Bleja, Mahmut Temür (71. Tayi Akbay), Alexandru Engels, Semih Celik, Moussa Karnib (63. Jawad Karnib), Adam Matuschyk, Joel Saengersdorf (78. Ali Tudor), Tugay Temel - Trainer: Yunus Kocak
Schiedsrichter: Frank Caspers (Linnich) - Zuschauer: 130
Tore: 0:1 Mahmut Temür (16. Foulelfmeter), 1:1 Noah Samuel Panos-Franco (31.), 2:1 Max Meuter (34.), 2:2 Tugay Temel (44.), 2:3 Daniel Bleja (61.), 2:4 Tugay Temel (77.)
Hambacher Spielverein: Heinz-Peter Görres, Luis Alfredo Ugarte Cárdenas, Andreas Peters, Jonas Hamacher, Massimo Attardo (56. Luca Mülheims), Patrick Thauer (79. Joe Kallas), Ismael van der Linden, Jonas Frohn (71. Thomas Peterhoff), Bryan Luca Schlößer (105. Alfred Al Dawalibi), Leon Schlößer, Michael Kox (65. Leon Krupp) - Trainer: Christian Böhme
Jugendsport Wenau: Yannik Rosarius, Arbias Zeqiri, Simon Kupsch, Jonathan Frederik Blum, Niklas Alexander Haas, Said Akcay, Luca Datené (85. Luis Kugel), Filip Gjorgjeski (80. Till Malsbenden), Arbent Hajdari, Marcel Capellmann (46. Luca Andreas Schleipen) (110. Louis Schulz), Manuel Schmeichel (46. Leon Feka) - Trainer: Tobias Uecker
Schiedsrichter: Erik Mangels (Düren) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Andreas Peters (19.), 1:1 Leon Feka (50.), 1:2 Arbent Hajdari (53.), 2:2 Thomas Peterhoff (90.), 2:3 Leon Feka (101.), 2:4 Luis Kugel (112.), 2:5 Leon Feka (115.)
SV Morschenich: Dennis Harf, Florian Laven, Justus Reimer (81. Enes Kaan Keles), Dustin Laws, Patrick Höhn, Stefan Laven, Suad Delija (60. Simon Seifert), Can Niklas, Julian Kirschall (81. Alexander Stroh), Sevastianos Rallis (81. Aleksandr Zuravlev), Mike Robertz (46. Yavuz Simsek) - Trainer: Patrick Höhn - Trainer: Tobias Festerling
TuS Langerwehe: Jan Krämer, Brian Sklorz, Marvin Krischer, Nico Frank, Leon Wantke, Yannik Böhr, Justin Krischer, Stephan Salger, Marius Mürkens, Almin Bečirević, Chris Wolf - Trainer: Tim Krumpen - Trainer: Stephan Salger
Schiedsrichter: Joel Heyming (Jülich)
Tore: 0:1 Almin Bečirević (8.), 0:2 Almin Bečirević (9.), 0:3 Marvin Krischer (49.), 0:4 Noah Dresia (87.)
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln: Jona Reisky, Nils Stupp, Daniel Schmitz, Felix Rosarius, Youssef Titoua (69. Chisom Ezeri), Marvin Germes, Luca Jonas Klinkhammer (66. Malte Peter Michelangelo Nell), Jan Moritz (86. Stan Junior Evina), Dario Stierl, Kevin Peters - Trainer: Nando Riccio
Germania Lich-Steinstraß: Nick Jansen, Louis Kentzinger, Felix Kretschmer, Philipp Hermanns, Julian Raider, Moritz Borell, Julian Peter Sußmann (68. Marvin Büttner), Linus Trzcinski (46. Karsten Goeres), Michael Jan Sipakis (81. Björn Schneider), Maurice Bergs, Jan Körfer (81. Christoph Nickel) - Trainer: Michael Hermanns - Trainer: Daniel Schmitz
Schiedsrichter: Leo Iwanetzki
Tore: 0:1 Maurice Bergs (61.)
SV Jülich: Safa Dikenli (71. Murat Tosun), Abolfazl Rezaei, Eugen Scherer, Abdelrahman Tarek Abdelkader Elbanna, Daniele Frank Eschweiler, Mouhssine El-mrabti (46. Ali Farsi), Amine Mohammed Aitlouhi, Mamdouh Belyagou (77. Mike Albrings), Achraf Mijjat, Benjamin Kourouma (64. Anas Labyad), Mirnes Kajic (77. Mehdi Abbadi) - Trainer: Murat Tosun
FC Borussia Derichsweiler: Nils Kuster, Marco Vitzer, Christoph Daners, Azad Abbo (82. Patrick Schirmer), Marvin Teske, Andre Cremer (77. Tim Fischer), Maximilian Malsbenden, Marco Roth (64. Tim Jannik Krause), Fabian Krämer, Keanu Jäger, Deldar Ilias - Trainer: Thomas Palm
Schiedsrichter: Marc Helmert
Tore: 1:0 Mirnes Kajic (4.), 1:1 Keanu Jäger (12.), 1:2 Keanu Jäger (22.), 2:2 Benjamin Kourouma (45.), 3:2 Ali Farsi (57.), 4:2 Amine Mohammed Aitlouhi (71.), 5:2 Ali Farsi (86.)
Rot: Maximilian Malsbenden (70./FC Borussia Derichsweiler/Gefährliches Spiel)
FC Bergwacht Berzbuir: Onur Karatas, Marco Jacobs, Marlon Hammoudeh, Sven Seifert, Marius Schinke, Florian Bleyer, Nico Dethier (60. Jens Korten), Michael Kesternich (83. Tim Kaun), Michael Quaglia, Raies Arfaoui (48. Oussama Soltani), Egidio Marotta (79. Rudolf Birekoven) - Trainer: Marco Jacobs - Trainer: Tobias Schulze
SV Kurdistan Düren: Andrii Marchenko, Salifu Krubally (46. Veli Cebe), Daniel Muradas Maganas, Yannick Frings (46. Deniz Uzungelis), Leon Niederelz, Kafan Othman (46. Junhui Lee), Cayan Baysan, Sandro Frugaborsi (46. Adrian Muliqi), Mahmud Nour Al Khatab, Deniz-Can Isitmen, Deagir Ilunga - Trainer: Firat Koyun - Trainer: Jörg Frings
Schiedsrichter: Peter Schwade (Düren)
Tore: 0:1 Deniz-Can Isitmen (13.), 0:2 Deniz-Can Isitmen (18.), 0:3 Leon Niederelz (20.), 0:4 Sandro Frugaborsi (20.), 0:5 Yannick Frings (27.), 0:6 Deniz-Can Isitmen (30.), 0:7 Cayan Baysan (31.), 0:8 Yannick Frings (33.), 0:9 Deagir Ilunga (38.), 0:10 Sandro Frugaborsi (40.), 0:11 Adrian Muliqi (49.), 0:12 Leon Niederelz (52.), 0:13 Deagir Ilunga (63.), 0:14 Daniel Muradas Maganas (69.), 0:15 Mahmud Nour Al Khatab (75.), 0:16 Adrian Muliqi (86.), 0:17 Deagir Ilunga (88.), 0:18 Deniz Uzungelis (90.)
CSV Düren: Daniel Löwen, Benjamin Schmeichel, Ilya Liabiodka, Manuel Fast, Sam Awerin (90. Jahangir Khan), Willi Schulz, Artur Mirau, Marco Jung, Ribal Khan (68. Jim Wiebe), Jan Awerin, Abdulrazak Benny (77. Valentino Seibel) - Trainer: Daniel Löwen
Borussia Freialdenhoven: Dominik Bulla, Niklas Johnen (55. Marvin Robert), Emircan Ezengin (60. Antonio Sindaco), Enrico Roebner, Wolfgang Nock (56. Nico Nießen), Tim-Calvin Brendel, Andre Kranzhoff, Elias Azirar, Hassan Farhat (60. Dustin Dekena), Nabil Ouaziz, Ali Farhat (56. Pascal Schneider) - Trainer: Dirk Lehmann
Schiedsrichter: Friedhelm Schreckenberg (Langerwehe)
Tore: 0:1 Elias Azirar (31.), 1:1 Benjamin Schmeichel (40.), 1:2 Ali Farhat (53.), 1:3 Pascal Schneider (85.), 1:4 Pascal Schneider (88.)