Pokalsensation 🔥 Anadolu im Viertelfinale

Pokalsensation! 🔥 Wir ziehen ins Viertelfinale ein!

Schon in der 3. Minute gerieten wir 0:1 in Rückstand – doch Aufgeben war keine Option!

Heute haben wir im Achtelfinale gegen die SG Ahnatal verdient gewonnen.

In der 30. Minute traf Arbon Uka zum 1:1, nachdem ein Freistoß von Kerem Ulaş abgefälscht wurde.

Kurz vor der Pause (45.) drehte erneut Arbon Uka die Partie nach einer Ecke von Kerem Ulaş zum 1:2!

In der zweiten Halbzeit erhöhte Ahnatal den Druck enorm, doch unsere Abwehr stand bombensicher – und Torwart Mehmet Üstün glänzte einmal mehr mit überragenden Paraden! 🧤🔥

Ein starker Kampf und ein verdienter Sieg!

#Anadoluspor #AuswärtsSieg #KreisPokalKassel #achtelfinale #kassel #baunatal #TeamSpirit #HaydiAnadolu