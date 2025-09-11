Pokalsensation 🔥 Anadolu im Viertelfinale

Pokalsensation! 🔥
Wir ziehen ins Viertelfinale ein!
Heute haben wir im Achtelfinale gegen die SG Ahnatal verdient gewonnen.
Schon in der 3. Minute gerieten wir 0:1 in Rückstand – doch Aufgeben war keine Option!
In der 30. Minute traf Arbon Uka zum 1:1, nachdem ein Freistoß von Kerem Ulaş abgefälscht wurde.
Kurz vor der Pause (45.) drehte erneut Arbon Uka die Partie nach einer Ecke von Kerem Ulaş zum 1:2!
In der zweiten Halbzeit erhöhte Ahnatal den Druck enorm, doch unsere Abwehr stand bombensicher – und Torwart Mehmet Üstün glänzte einmal mehr mit überragenden Paraden! 🧤🔥
Ein starker Kampf und ein verdienter Sieg!
#Anadoluspor #AuswärtsSieg #KreisPokalKassel #achtelfinale #kassel #baunatal #TeamSpirit #HaydiAnadolu