Pokalschreck aus Darme: Sechs Tore später ist Neubörgers Traum vorbei

Was im November wegen hungriger Engerlinge und eines ramponierten Rasens ausfallen musste, wurde nun nachgeholt und entwickelte sich für den SV Neubörger zu einem langen, nassen Pokalabend. Der SuS Darme gewann das Viertelfinale des Emco-Kreispokals mit 6:0 und zog hochverdient ins Halbfinale ein. Begleitet wurde das Geschehen im FuPa-Liveticker von Frank Schmitz.

Eigentlich hätte dieses Viertelfinale schon Anfang November stattfinden sollen. Doch damals hatten sich auf dem Hauptplatz in Neubörger Engerlinge breitgemacht – der Rasen musste neu angesät werden, der Platz wurde gesperrt. Ein kurioser Grund für eine Spielverlegung, aber immerhin einer mit Naturbezug.

Bereits nach sechs Minuten saß der erste Angriff: Simon Humbert brachte den Ball flach hinein, Marlon Magga stand am zweiten Pfosten bereit und schob zum 1:0 ein. Nach einer Viertelstunde erhöhte Simon Humbert selbst auf 2:0, nachdem eine Hereingabe über Piet Reinel bei ihm landete.

Jetzt wurde das Spiel nachgeholt. Es regnete zwar ein bisschen – seit Mittwoch sogar – doch der Platz war diesmal bespielbar. Und Darme nutzte die Gelegenheit, dem Spiel schnell eine klare Richtung zu geben.

Kurz vor der Pause setzte Darme den nächsten Stich. Ecke Magga, Ball auf den zweiten Pfosten - Jonas Humbert steht komplett frei und nickt zum 3:0 ein.

Darme dreht weiter auf

Wer auf eine Reaktion der Gastgeber hoffte, wurde nach der Pause schnell enttäuscht. Marlon Magga traf nach einem Pass von Patrick Mucke mit einem strammen Abschluss zum 4:0 (57.).

Zehn Minuten später tauchte Piet Reinel zentral vor dem Tor auf und schob zum 5:0 ein. Den Schlusspunkt setzte schließlich der eingewechselte Fabio Raafkes, der nach einem Angriff von Reinel zum 6:0 einschob.

Darme blieb über die gesamte Spielzeit spielbestimmend, Neubörger fand kaum Mittel. Der Liveticker hielt es zwischendurch nüchtern fest: „Mittlerweile ist es deutlicher Klassenunterschied.“

Liveticker zwischen Fachgesprächen und Torflut

Während auf dem Platz Tore fielen, kämpfte Liveticker-Autor Frank Schmitz gelegentlich mit den Begleitumständen. Zwischen Fachgesprächen am Spielfeldrand und der klaren Darmer Überlegenheit blieb nicht immer Zeit für jede Szene.

Am Ende stand dennoch die wichtigste Nachricht: Hochverdienter Sieg und Einzug ins Halbfinale für den SuS Darme.

Und Neubörger? Der Pokaltraum ist vorbei - Engerlinge hin oder her.