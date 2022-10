Pokalschreck ASV Mettmann schlägt erneut zu - Aus für SSVg Velbert Niederrheinpokal: Der ASV Mettmann wirft mit der SSVg Velbert das dritte Oberliga-Team aus dem Wettbewerb.

Der ASV Mettmann hat es schon wieder getan. Im Achtelfinale des Niederrheinpokals setzte sich der Bezirksligist verdient mit 3:1 gegen die SSVg Velbert durch und schmiss damit den dritten Oberligisten in Folge aus dem Wettbewerb. Zuvor mussten bereits der VfB Hilden und der VfB Homberg gegen den ASV die Segel streichen.

Vor dem Achtelfinale im Niederrheinpokal waren die Verantwortlichen der SSVg Velbert gewarnt. Ein Selbstläufer würde es gegen den ASV Mettmann mit Sicherheit nicht werden. Dass sich der amtierende Spitzenreiter der Oberliga Niederrhein aber nach 90 Minuten sang- und klanglos aus dem Wettbewerb verabschieden würde, war so auch nicht vorherzusehen.

Mit zwei rasch aufeinanderfolgenden Toren gingen die Hausherren kurz vor der Pause in Führung. Daniel Rehag traf zum 1:0 (38.), Mustafa Kalkan ließ nur fünf Zeigerumdrehungen später das 2:0 folgen. Nach dem Seitenwechsel stellte Steven Winterfeld per verwandeltem Strafstoß auf 3:0 und sorgte damit früh für die Vorentscheidung (49.). Zwar konnte der haushohe Favorit in Person von Cellou Diallo noch einmal den Anschlusstreffer – ebenfalls vom Elfmeterpunkt – erzielen, doch zu mehr sollte es nicht reichen.

So spielten die Mannschaften

ASV Mettmann – SSVg Velbert 3:1

ASV Mettmann: Emrah Cöl, Justus Erkens, Mohamed Barkammich (54. Utku Acici), Halil Günes, Makuntima Ntuku, Abdelkarim Ifrassen, Steven Winterfeld, Alessio Falco, Mustafa Kalkan (70. Uras Acici), Ardian Duraku, Daniel Rehag - Trainer: Daniele Varveri

SSVg Velbert: Marvin Niklas Gomoluch, Tristan Duschke (59. Athanasios Xiros), Joey Justin Gabriel, Yasin-Cemal Kaya, Yannick Geisler (46. Patrick Schikowski), Max Machtemes, Timo Mehlich (70. Calvin Minewitsch), Ismail Remmo (76. Axel Glowacki), Cellou Diallo, Jonas Erwig-Drüppel (47. Yusa-Semih Alabas), Robin Hilger - Trainer: Dimitrios Pappas

Schiedsrichter: Fabian Spitzer (Duisburg) - Zuschauer:

Tore: 1:0 Daniel Rehag (38.), 2:0 Mustafa Kalkan (43.), 3:0 Steven Winterfeld (49. Foulelfmeter), 3:1 Cellou Diallo (59. Foulelfmeter)