Pokalschreck ASV erwartet die SSVg Velbert Zwei Oberligisten warfen die Mettmanner Fußballer bereits aus dem Wettbewerb. Folgt jetzt auf eigenem Platz der dritte Streich?

Als Pokalschreck erwiesen sich im bisherigen Verlauf des Niederrheinpokals die Fußballer des Bezirksligisten ASV Mettmann. Auf dem Weg in das am Abend um 19 Uhr (Sportzentrum Auf dem Pfennig) steigende Achtelfinale gegen den Oberliga-Spitzenreiter und Aufstiegsmitfavoriten warfen die Mettmanner bereits die Oberligisten VfB 03 Hilden und den Regionalliga-Absteiger VfB Homberg aus dem Rennen.

Der damalige Spitzenreiter VfB 03 hatte an dem Aus im Niederrheinpokal zu knapsen und brauchte einige Zeit, um jetzt wieder als Tabellendritter im Titelrennen mitzumischen. Auch der VfB Homberg verließ nach dem überraschenden Ausscheiden in der zweiten Pokalrunde enttäuscht die Sportanlage in Metzkausen.

In der Mettmanner Fußballszene hoffen jetzt viele Fans auf den dritten Streich im Duell „David gegen Goliath“, wobei die Verantwortlichen des ASV realistisch sind. „Sicherlich wollen wir noch einmal für eine Riesenüberraschung sorgen, doch wird das schwerer sein, als in den beiden Runden zuvor. Die Velberter haben sicherlich mit Interesse das Ausscheiden ihrer Ligakokurrenten zur Kenntnis genommen und sind vorgewarnt“, sagen ASV-Coach Daniele Varveri und der Sportliche Leiter Imad Omairat unisono. Es sei schon eine Sensation, dass der ASV überhaupt so weit im Pokal gekommen ist.

„Wir sind der einzige Bezirksligist am Niederrhein, der es so weit geschafft hat. Man muss nur auf die anderen Begegnungen des Achtelfinales schauen und wird bemerken, welch prominente Mannschaften noch dabei sind. Allein schon das mit großer Tradition behaftete Essener Derby zwischen dem Oberligisten Schwarz-Weiß und dem Drittligisten Rot-Weiß lässt aufhorchen“, sagt Omairat. Daniele Varveri verweist darauf, dass seine Spieler schon seit einigen Wochen regelmäßig von dem heutigen Pokalspiel sprechen. „Dafür habe ich volles Verständnis, denn die Jungs haben sich das alles durch gute Leistungen erarbeitet und sind stolz darauf, gegen das Velberter Vorzeigeteam in Niederberg in einem Pflichtspiel antreten zu können.“