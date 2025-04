POKALSCHLAGER IN LUPBURG: JFG SCHWARZE LABER FORDERT DEN ASV CHAM

Die Ausgangslage ist klar: Die JFG Schwarze Laber, die in der Kreisliga aktiv ist, geht als Außenseiter in die Partie gegen den höherklassigen Gegner aus Cham. Doch gerade im Pokal hat die JFG bewiesen, dass sie mit Leidenschaft, Teamgeist und Heimvorteil Großes leisten kann.

Am Mittwochabend, den 09. April 2025, wird der Alte Fußballplatz in Lupburg zur Bühne für ein echtes Highlight im Nachwuchsfußball: Im Bezirkshalbfinale des U19 Volksbanken Raiffeisenbanken-Pokals Oberpfalz trifft die JFG Schwarze Laber auf den Landesligisten ASV Cham. Anstoß ist um 19:00 Uhr.

Ein Blick zurück: Im Vorjahr sicherte sich die JFG Schwarze Laber sensationell den Pokaltitel auf Bezirksebene. Mit mutigen Auftritten und starker Moral spielte sich das Team bis ins Finale – und holte sich letztlich den vielumjubelten Bezirkspokal-Sieg. Der Weg zum Triumph begann damals ebenfalls mit einem Halbfinale – gelingt 2025 die Wiederholung des Erfolgs?

Der Anreiz ist groß: Der Sieger der Partie zieht ins Bezirksfinale am Ostermontag (21. April 2025) ein. Dort geht es nicht nur um den Titel, sondern auch um die Teilnahme am Qualifikationsturnier für das Landesfinale, das am 03. Mai 2025 ausgetragen wird. Das große Finale auf Landesebene steigt am 07. Juni 2025.