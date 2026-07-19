Pokalrunden sind ausgelost

Nils Marten (SSV Pachten) jubelt über den Treffer zum 2:1 beim 4:1-Finalsieg gegen Rehlingen-Fremersdorf – Foto: Sport News Südwest

Hier haben nur 39 Mannschaften gemeldet, so dass in der 1. Runde sieben Spiele ausgelost werden mussten, um in Runde 2 dann auf die angestrebten 32 Mannschaften zu kommen. Und diese 7 Partien haben es gleich in sich, weil drei direkte Landesligaduelle zu Stande kamen. Ludwigsthal ist Gastgeber von Einöd-Ingweiler, Hassel empfängt Walsheim und Bierbach ist Gastgeber der SVG Hangard. Diese und die restlichen vier Partien steigen am Mittwoch, 5. August. Auch die Auslosung der zweiten Runde wurde schon durchgeführt, wurde aber bisher noch nicht veröffentlicht. Der Ostsaarkreis ist der einzige Bereich im Saarland, der wieder den Turnierbaum benutzt. Das heißt, man kann direkt erkennen, wann man gegen welchen Gegner antreten muss, bis hin zum Endspiel. Wichtig hierbei ist noch, dass in allen Spielrunden immer das klassentiefere Team Heimrecht besitzt. Diesen 32er-Plan werden wir so schnell wie möglich veröffentlichen.

Nordsaar:

45 Teams gehen im Norden an den Start. Daraus ergeben sich 13 Paarungen für Runde 1 und erstaunlicherweise gab es kein einziges Landesliga-internes Duell zum Start am Mittwoch, dem 5. August. Trotzdem hatte die Glücksfee ein gutes Händchen. Der SV Ottweiler, der nach der Trennung von der TuS Steinbach wieder als eigenständiger Verein antritt, bekommt es zu Hause mit dem Vorjahreszehnten aus der Landesliga, dem SV Baltersweiler zu tun. Ebenfalls neu im Starterfeld ist der Name SG Eintracht Ostertal. Die neu gegründete Spielgemeinschaft des 1. FC Lautenbach und des TuS Fürth muss beim A-Ligisten TSV Sotzweiler-Bergweiler antreten. Auch die SG Linxweiler wurde wieder in die beiden eigenständigen Vereine FC Niederlinxweiler und SV Oberlinxweiler zurückgeführt. Während Niederlinxweiler ein Freilos erwischte, empfängt Oberlinxweiler den pokalerprobten Bezirksligisten aus Dirmingen-Berschweiler. Im Norden gibt es ab Runde 2 keinen Turnierbaum, sondern es wird immer neu ausgelost.

Nordsaar-Pokal









Südsaar:

Bereits am Dienstag, dem 28. Juli startet der Südsaarkreis in Neuweiler in die neue Pokalsaison. Im der um einen Tag vorgezogenen Partie trifft die DJK Neuweiler auf den SV Güdingen. Am darauffolgenden Mittwoch folgen dann die 12 weiteren Spiele aus denen das direkte Landesliga-Duell Bliesransbach gegen Emmersweiler herausragt. Da im Süden auch schon die 2. Runde feststeht, muss sich der Sieger dann gleich auf die nächste Landesliga-Aufgabe einstellen, weil er den SV Walpershofen empfängt. In der zweiten Runde stechen vor allem zwei Partien heraus. Zuerst empfängt der FC Rastpfuhl-Rußhütte zum Lokalduell die SF Saarbrücken, die auch zu Fuß zu diesem Pokalspiel „anreisen“ können. Und dann empfängt die SG St. Nikolaus mit Röchling Völklingen den Kontrahenten, gegen den man erst am letzten Spieltag der vergangenen Saison im Titelrennen den Kürzeren zog. Sollte der Bezirksliga-Aufsteiger FC Amed die erste Runde gegen Ritterstraße erfolgreich gestalten, käme es zu einer bemerkenswerten Begegnung: Dann würde der SV Gersweiler zu einer Auswärtspartie auf eigenem Platz gegen den Aufsteiger antreten, der ebenfalls in Gersweiler seine Spiele bestreitet. Auch hier wird jede Runde neu ausgelost.

Südsaar-Pokal









Westsaar:

Das größte Starterfeld stellt wie in jedem Jahr der Westsaarkreis. 49 Teams haben für den Sparkassenpokal gemeldet und in Runde 2 müssen sie auf 32 Mannschaften zusammengestrichen werden. Damit sind 17 Spiele notwendig. Und wieder wurde nur genau ein Landesliga-Duell ausgelost, bei dem der Vorjahresneunte FC Noswendel Wadern den Aufsteiger SSV Saarlouis empfängt. Echte Lokalderbys sind dabei eher Mangelware. Unter fünf Kilometer Anreise gibt es nur bei zwei Partien: Gerlfangen-Fürweiler muss drei Kilometer nach Eimersdorf zurücklegen, und Besseringen muss nur über die Brücke nach Schwemlingen fahren. Wegen des Einspruchs einiger Landesligisten, wird auch hier jede Runde neu ausgelost. Die Vereine hatten beanstandet, dass sie, wenn sie im Turnierbaum ganz nach unten gelost werden, sicher in allen Runden ohne Heimspiel bleiben würden.

Westsaar-Pokal