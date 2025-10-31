Pokalreise geht zu Ende

Der SC Böckingen ist in der 3. Runde des Bezirkspokals Franken ausgeschieden. Gegen den Kreisliga-A1-Ligisten Sportfreunde Lauffen II musste sich der SC trotz kämpferischer Leistung am Ende mit 1:4 (0:3) geschlagen geben. Die Gäste nutzten ihre körperliche Überlegenheit und Effizienz bei Standardsituationen eiskalt aus und entschieden die Partie bereits in der ersten Hälfte.

In der 41. Minute sorgte erneut ein Standard für die Vorentscheidung: Eine kurz ausgeführte Ecke landete bei Emanuel Massa, der aus dem Rückraum einfach draufhielt – der Ball rutschte durch Freund und Feind hindurch ins linke Eck zum 0:3.

Bereits in der 12. Minute fiel der frühe Rückstand. Nach der ersten Ecke von Patrick Scholl verlängerte Andriko Eder am ersten Pfosten, und Mahmud Touray köpfte unbedrängt zum 0:1 ein. Sieben Minuten später zeigte Schiedsrichter Saiwan Jamal nach einem leichten Schubser von James Bairstrow auf den Punkt – eine harte Entscheidung, die man sonst bei jeder zweiten Ecke sehen könnte. Emanuel Massa verwandelte den Strafstoß sicher ins linke Eck zum 0:2 (19.), obwohl Torhüter Stevan Martic noch dran war.

Nach der Pause zeigte sich der SC Böckingen deutlich verbessert. In der 53. Minute belohnte sich das Team endlich: James Bairstrow setzte Erion Uka mit einem schönen Pass in Szene, der sich durchsetzte und überlegt zum 1:3 einschob. Nur fünf Minuten später forderten die Böckinger Elfmeter, als ein Schuss von Elmir Krasniqi klar die Hand von Tim Kopf traf – der Pfiff blieb jedoch aus, sehr zum Ärger von Kapitän Niklas Ülzhöfer, der für seine lautstarke Beschwerde Gelb sah (58.).

Kurz darauf hatte der SC die große Chance zum Anschluss: Ein traumhafter Angriff über Bairstrow, Bingöl und Krasniqi endete mit einem Pfostentreffer (63.). Statt 2:3 fiel jedoch auf der anderen Seite die Entscheidung. In der 77. Minute rutschte Arlind Haziri in eine scharfe Hereingabe von Jonas Haupt – unglücklich landete der Ball im eigenen Tor zum 1:4. Hinter ihm wäre ohnehin Patrick Seybold einschussbereit gewesen.

Am Ende setzte sich Lauffen II verdient durch und wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Die Gäste agierten in der ersten Halbzeit abgeklärt, nutzten ihre Standards effektiv und kontrollierten das Geschehen. Der SC Böckingen hielt jedoch über weite Strecken ordentlich dagegen, verteidigte aus dem Spiel heraus solide und zeigte nach dem Seitenwechsel eine ansprechende Leistung mit mehreren guten Offensivaktionen.

Ausblick:

Die Sportfreunde Lauffen II stehen damit in der 4. Runde des Bezirkspokals Franken. Der Gegner wird in der kommenden Woche ausgelost.

Für den SC Böckingen geht es am Sonntag um 14:30 Uhr in der Kreisliga B3 weiter – zu Hause gegen die TSG Heilbronn.

Lauffen II tritt zeitgleich in der Kreisliga A1 beim VfL Brackenheim an.