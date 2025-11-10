Pokalreise endet - VfB verliert 1:3 gegen Haarhausen

Unsere Erste hatte am Samstag vor zahlreichen Zuschauern erneut die Gelegenheit, sich mit einem Topteam der Kreisoberliga zu messen. Und die ersten fünf Minuten legten unseren Jungs los wie die Feuerwehr. Eine wunderbare Spielweise drückte die Gäste in die eigene Hälfte. Doch dann folgte der erste Schock: ein langer Ball vom Gegner wurde nicht sauber geklärt, der gegnerische Stürmer stand völlig frei vor Keeper Bülling und ließ sich die Chance nicht nehmen - 0:1 (6.). Der VfB zeigte sich davon unbeeindruckt und spielte weiter mutig nach vorne. Wachsenburg lauerte nur auf Fehler und Kontersituationen. Und zum Leidwesen des VfB gab es diese in der 19. und 22. Minute. Zunächst rutschte einem VfBler der Ball Richtung eigenes Tor über den Schlappen und im Nachschuss trafen die Gäste - 0:2 (19.). Dann setzten sie sich nur drei Minuten später sehr robust und technisch hochwertig auf engstem Raum durch und trafen zum 0:3 (22.). Doch Ole Hoffmann erzielte in der 31. Minute nach herrlicher Flanke von Marko von der Weth den 1:3 Anschlusstreffer und der VfB gab sich nie auf.

Auch in der zweiten Halbzeit behielten die Jungs zumeist die Oberhand, hatten deutlich mehr den Ball und versuchten alles. Doch klare Chancen blieben selten und die Minuten verflogen. Der VfB rannte an, Wachsenburg konterte. Der eingewechselte Arthur Mönnig hatte dann direkt eine geniale Aktion, setzte sich super über rechts durch, flankte herein und Hoffmann grätschte den Ball ins Tor. Niemand dachte an Abseits, auch der Linienrichter ließ die Fahne unten (zurecht, wie ein Video zeigen sollte), doch der Schiedsrichter wusste es besser und erkannte das Tor nach längerer Beratung ab. Ein Kopfball an die Latte war am Ende noch drin, doch ein Tor wollte nicht mehr fallen. Unsere Jungs haben alles gegeben, doch letztlich gratulieren wir der SG Wachsenburg Haarhausen zum Weiterkommen. Ein großer Dank gilt den vielen VfB Fans, die abermals den Weg auf den Lindenberg gefunden haben.