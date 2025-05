❗️Pokalreise endet im Viertelfinale❗️

Der FCU kam gut ins Spiel, stand sicher in der Defensive und befreite sich immer wieder spielerisch aus dem hohen Pressing der Heimelf. Dennoch hatten die Gastgeber die ersten gefährlichen Aktionen, zunächst lenkte Levent Heimannsberg einen abgefälschten Distanzschuss über die Latte, wenig später verpasste ein Untergriesheimer Stürmer eine scharfe Flanke nur knapp. Die ADLER hatten ebenfalls zwei Großchancen: Nach einem Konter flankte Emre Korkmaz den Ball in die Mitte auf die völlig freien Benjamin Hetemi und Finn Knott, jedoch konnte die Flanke nicht sauber kontrolliert werden, sodass die Chance verpuffte. Wenig später setzte sich Finn Knott auf dem rechten Flügel durch, die Hereingabe legte sich Michele Varallo im Fünfmeterraum zurecht, schlug aber im Fallen über den Ball, sodass auch diese Großchance nicht die erhoffte Führung brachte.

Zur zweiten Halbzeit kamen die Sportfreunde besser aus der Kabine und hatten die ersten Standardsituationen, die jedoch noch allesamt wegverteidigt werden konnten. Dennoch fiel das 1:0 in der 54. Minute nach einem Eckball, als Levent Heimannsberg den Ball nicht klären konnte und Lukas Friedle den Ball über die Linie bugsierte. Kurz darauf hätte Joshua Baur nach einem Fehlpass erhöhen können, allerdings parierte Levent Heimannsberg den Abschluss im kurzen Eck, sodass die ADLER im Spiel blieben und in der 76. Minute durch Michele Varallo per Elfmeter ausgleichen konnten, nachdem zuvor Finn Knott zu Fall gebracht wurde. Doch bis auf zwei Freistöße auf das Tor von Mike Baur blieben weitere zwingende Chancen aus. Einen Konter nutzten die Sportfreunde schließlich in der 84. Minute, als Joshua Baur den Ball quer legen konnte und Fabian Fallmann zum 2:1 traf. Die ADLER gaben nicht auf und der eingewechselte Sami EL Abbadi gab noch einen vielversprechenden Schuss ab, der jedoch von Mike Baur gehalten wurde. In der Nachspielzeit machte Jonas Weik mit dem 3:1 schließlich den Deckel drauf.

Fotograf: Klemens Schaika; weitere Fotos von Felixs Fotografie unter Fupa-Bildergalerie