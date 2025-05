Am Freitagabend gegen 20:50 Uhr schlugen die Seismografen in der Nähe des Dohrener Waldstadions wie aus heiterem Himmel aus. Ein Erdbeben auf dem platten Land? Um diese Frage zu klären, müssen wir zurückgehen in den Sommer 2024. Die vergangene Saison war gerade beendet, als bekannt wurde, dass es zur neuen Saison einen neuen Kreispokal für die 3. und 4. Kreisklassen im Emsland geben soll. Hatte wir, die Zwote, Bock? Naja, ich weiß ja nich…. und auch das erste Gruppenspiel gegen Lengerich-Handrup 4 war trotz einem Sieg mehr als holprig. Dies sollte sich jedoch nach dem Sieg gegen Brögbern 2 und dem damit verbundenen Gruppensieg schlagartig ändern! Achtelfinale gegen Teglingen 3, das war doch was! 4:2-Sieg nach 0:2-Rückstand? Das schmeckt! Weiter geht’s ins Viertelfinale. Hier wartete Lengerich-Handrup 3 auf uns. Die Jungs aus der 3. KK haben sich gedacht, kurz gucken in Beesten und Abfahrt Richtung Halbfinale. Pustekuchen, nicht mit Keeper Scheffer! Unser Schnapper hat uns mehrfach im Spiel gehalten und nach einem 0:0 in der regulären Spielzeit auch noch einen Elfer rausgefischt, sodass wir mit einem 4:1-Sieg im Elfmeterschießen den nächsten Schritt in Richtung des Ziels gemacht haben, von dem wir ursprünglich eigentlich gar nichts wissen wollten. Schon komisch, wie das manchmal so geht. Es sollte also tatsächlich ins Halbfinale gehen. Halbfinale, das bedeutet zu den besten vier von irgendwas zu gehören, da kann man schon mal klatschen. Als vermeintlicher Underdog hatten wir das Glück des Heimrechts und so war es bei den Jungs der Papenburger Eintracht auf einem kalten Dienstagabend im April ins südliche Emsland zu reisen. Kann man sich beim besten Willen auch schönere Sachen vorstellen. Und dann auch noch, trotz einer Stunde hartem Kampf, drei Dinger zu kassieren, dazu muss man diesen Kreisklassen-Fußball wirklich lieben. - An dieser Stelle darf erwähnt werden, dass alle Spiele mehr als fair waren und uns stehts viel Glück auf unserer weiteren Pokalreise gewünscht wurde. Großartige Teams! - Doch weiter im Text: Halbfinalsieg in der Tasche, die Zwote lag sich in den Armen und es hing diese eine Wort über den Köpfen aller Anwesenden: FINALE! Das muss man auch erstmal realisieren, dass man von 61 angetretenen Teams wirklich eines von zweien ist, das sich am Ende durchgesetzt hat. Achja stimmt, zum Finale gehören ja immer zwei, wer hats den außerdem geschafft? SG Ahmsen-Vinnen-Herssum 2? Hmm nie gehört, mal in FuPa schauen. Vorzeitiger Meister der 4. KK Mitte. 19 Punkte Vorsprung. Tordifferenz von +72. „Jasses!“ würde Vossi sagen. Und das Ganze im Waldstadion Dohren auf neutralem Boden. Das wird ein Specktakel! Es war klar, dass wir sowohl spielerisch als auch vom Support her abliefern müssen. Mit der Zeit kamen auch immer mehr Details ans Licht. Stadionsprecher, Einlaufkinder, eigens ausgesuchte Torhymnen und ein dreiköpfiges Schiri-Gespann! Junge, Junge da kann man mal mit reinster emsländischer Begeisterung sagen: „Dat könnt schlechter!“ Auch die Begeisterung unserer blau-weißen Fortuna-Fans war so groß wie nie! Und so machten wir uns dann tatsächlich am letzten Freitag mit zwei Bussen mit blau-weißem Inhalt auf dem Weg nach Dohren. Es erwartete uns eine bestens präparierte Sportanlage und es wurde schnell klar, mit den leicht übertriebenen 37 Zuschauern auf unseren FuPa-Spielberichten hat das hier rein gar nichts zu tun! Um die 550 Zuschauer bei einem Spiel zwischen Mannschaften der 4. KK? Einfach unglaublich. Zur Einstimmung gab es das E-Jugend-Derby zwischen Dohren und Herzlake. Und dann ging es los. Das Schiri-Gespann um Referee Fabian Poker führte die Teams und die Kids auf den Platz. Senkrecht zur Mittellinie aufgestellt, kurzer Wink zu den Fans auf beiden Seiten, die Kids stürmen vom Platz, die Teams klatschen sich ab, stellen sich auf und dann war es soweit: Ein Pfiff und das Spiel nahm seinen Lauf. Und was für einen! Von der ersten Minute an wurde sich nichts geschenkt. Man kann durchaus von einem Kampf sprechen, den sich die Jungs dort geliefert haben. Und jeder Kampf hat seine Typen die herausstechen. Z.B. Johannes Meese, der mit der „Mutter aller Grätschen“ die blau-weißen Fans zum Explodieren brachte oder Timo Pöhlker, der trotz seiner kompakten Maße nahezu jedes Kopfballduell gewann und gefühlt 20 km abgerissen hat und das gegen Gegenspieler, die hauptberuflich Dachrinnen säubern – ohne Leiter. Oder aber Maxi Budde der im gesamten Spiel einen gewissen Schweinsteiger-WM-Finale-2014-Vibe ausstrahlte. Trotzdem er ordentlich auf die Socken bekommen hat und teilweise mit blutenden Knien behandelt werden musste, war an Aufgeben nicht zu denken! Oder Marvin Snaadt, der sich nicht zu schade war, bis zum Äußersten zu gehen und nur durch eine Knieverletzung gestoppt werden konnte. An dieser Stelle, gute Besserung Marvin! Und dann waren da noch die Fans! Hier kann man tatsächlich zusammenfassen: Einfach mega geil! Ein blau-weißes Meer war erschienen und hatte alles mitgebracht, was es braucht, um ein Team die letzten nötigen 5 % zu pushen! Die Capos Flummi, Middel und Jogi sorgten für Sprechchöre und Wechselgesänge und Trommler Ronny heizte allen mächtig ein. Und das alles nicht nur phasenweise, sondern das gesamte Spiel! Wir als Zwote können uns gar nicht genug bei diesen geilsten Fans der Welt bedanken! Und dann kam die 84. Spielminute. Und Tim Kamping! Dieser Junge, der in der Zwoten vor 10 Jahren quasi das fußballerische Laufen gelernt hat, kam, sah und schoss das runde Leder in die Maschen und in die Herzen aller Fortunen! 1:0, kurz vor Schluss! Unfassbar! Das Stadion bebte! Doch nun hieß es wachsam sein. 5 Minuten plus 5 Minuten Nachspielzeit hieß es zu überstehen. Elendig lange 10 Minuten. Auf der Bank hielt es niemanden auf den Stühlen. Noch 4 Minuten, Dominik setzte Nils in Szene, der nur durch ein Foul zu stoppen war. Noch 2 Minuten, das Spiel wird immer hektischer. Noch 30 Sekunden, der Ball prallt wie ein Flummi durch unseren Strafraum, doch Keeper Scheffer sichert ihn. 20:50 Uhr und der alles entscheidende Pfiff! Alle Dämme brechen. Es gibt kein Halten mehr. Es bilden sich Jubeltrauben und die Fans sind aus dem Häuschen!