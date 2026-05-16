Pokalreife Vorstellung: FSG Haren stürmt zum EMCO-Kreispokalsieg von Kabine & Kultur · Heute, 16:44 Uhr · 0 Leser

Die FSG Haren hat den EMCO-Kreispokal 2026 der Frauen gewonnen. Der letztjährige Aufsteiger aus der Kreisliga Emsland setzte sich im Finale mit 5:0 gegen die SG Darme/Schepsdorf/Baccum durch und krönte damit eine starke Saisonleistung. Während Haren aktuell auf Rang zwei der Kreisliga steht, belegte der Finalgegner den neunten Tabellenplatz.

Heute, 11:30 Uhr SG Darme/Schepsdorf SG Darme/Schepsdorf SG Haren / Emmeln / Erika/Altenb / Rütenbrock SG Haren 0 5 Abpfiff Von Beginn an präsentierte sich die FSG konzentriert und spielfreudig. Mit sehenswertem Kombinationsfußball, großem Einsatzwillen und konsequenter Chancenverwertung ließ die Mannschaft keinen Zweifel am verdienten Pokalsieg aufkommen. Bereits früh übernahm Haren die Kontrolle über die Partie und belohnte sich am Ende mit einem deutlichen Erfolg.

Der Triumph unterstreicht die positive Entwicklung der Spielgemeinschaft, die erst in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Kreisliga geschafft hatte. Entsprechend groß war die Freude nach dem Schlusspfiff über den Gewinn des Kreispokals. Auch die beteiligten Vereine, der TuS Haren, der VfL Rütenbrock und der SV Eintracht Emmeln, gratulierten der Mannschaft sowie dem Trainerteam zu diesem Erfolg. Geleitet wurde das Finale von Schiedsrichterin Linda Klose. Unterstützt wurde sie von ihren Assistentinnen Mara Janzen und Nina Schoneville.