Pokalpleite für Dornbergs Kicker

Bielefeld. Die Vorzeichen vor dem Landesligaspiel zwischen dem TuS Dornberg und dem SV Avenwedde hätten aus TuS-Sicht besser sein können: Wenn die Dornberger am Donnerstag ins Kreispokal-Viertelfinale eingezogen wären. Sind sie aber nicht. Beim A-Ligisten SG Oesterweg verlor das Team von Trainer Jens Horstmann 1:3.

„Ich kann den Jungs nicht viel vorwerfen“, sagt Horstmann, der seine Startformation auf fünf Positionen umgestellt hatte. Zunächst sah es auch nach einem Sieg des Favoriten aus. Charley Achtereekte brachte den TuS mit einem feinen Freistoß 1:0 in Führung (25.). In der Folge hatten Clemens Bachmann und Felix Gerner gute Möglichkeiten, um das Ergebnis zu erhöhen. Sie verpassten es jedoch.

Dornbergs Trainer Horstmann total verärgert

Oesterweg fuhr einen Angriff, gegen den der TuS nicht gut verteidigte – 1:1 (36.). Durch eine Kopfball-Bogenlampe kam die SG zum 2:1 (42.) und ganz spät gar zum 3:1 (90.). Horstmann: „Oesterweg war extrem effektiv, wir haben unsere zahlreichen Chancen nicht genutzt. Das ärgert mich total, ist aber nicht zu ändern.“ Nun will der TuS am Sonntag gegen Avenwedde „zu Hause mal wieder was holen. Wir lassen uns unsere gute Saison durch das Oesterweg-Spiel nicht kaputtmachen“, kündigt Horstmann an.

