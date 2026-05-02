Pokalparty: Eintracht Berglern gewinnt das Kreisfinale gegen Mindelstetten

So seh‘n Pokalsieger aus (stehend, v.l.): Michael Faltermeier, Maurice Steck, Michael Faltlhauser, Nico Gerbl, Maximilian Scheckenhofer, Adrian Frömmel, Maxi König, Jonas Lintsche, Luis Fischer, Anna Kraus, Tobi Venus, Christoph Erhard, Lucas Wastian, Sebastian Hemauer, Samir Medavovic; (kniend, v.l.) Johannes Öttl, Florian Ganslmeier, Fabian Taubmann, Sebastian Hermann, Georg Meier, Maximilian Buchner und Thomas Schmidt. – Foto: dfi

Vor 450 Zuschauern sicherte sich Berglern den Pokal. Keeper Ganslmeier glänzte mit spektakulären Paraden im dramatischen Finale.

Vor der Rekordkulisse von 450 Zuschauern gewann Fußball-Kreisligist SV Eintracht Berglern am Donnerstagabend das Totopokal-Finale Donau/Isar gegen den FC Mindelstetten aus der parallelen Kreisliga 1 mit 3:1 (1:0) Toren.

Der Einstand für das Heimteam war traumhaft. Gästekeeper Fabian Sangl konnte den Ball nicht festhalten, brachte den nachsetzenden Lucas Wastian elfmeterreif zu Fall, und Torjäger Maurice Steck verwandelte den Elfer nach vier Minuten zum 1:0. Bei Berglern war nach längerer Verletzungspause Florian Ganslmeier zwischen die Pfosten rotiert. Einmal packte er einen Reflex aus und wehrte mit einer Hand ab. Als Mindelstettens Josef Wilhelm sich über links durchgewuselt und auch Ganslmaier ausgespielt hatte, warteten bereits zwei SVE-Verteidiger vor der Torlinie und konnten klären.

So ab der 25. Minute wurde Berglern offensiver. Die beste Möglichkeit spielten Sebastian Hemauer und Steck heraus, aber der FCM-Keeper konnte klären. Als es Richtung Pause ging, nahm die Intensität schon mal zu. Berglerner Konter unterbanden die Gäste ganz schön resolut, aber der souveräne Schiri Dominik Dersein kam noch ohne Gelbe Karten aus.

So eine holte sich FCM-Spielertrainer Marcel Kappelmaier kurz nach Wiederbeginn nach einem Foul an seinem SVE-Kollegen Michael Faltlhauser ab. Jetzt war die Pokalschlacht eröffnet. Sieben Minuten waren wieder gespielt, da bekam nach einer Ecke Lucas Wastian am Fünfereck den berühmten zweiten Ball, umkurvte den Keeper und schob zum 2:0 ein. Das Publikum war jetzt auch da. Der Berglerner Anhang bejubelte jeden gewonnenen Zweikampf, und forderte immer lauter Strafstöße oder eine Gelbe Karte. Der Mindelstettener Tross, in zwei Bussen angereist, trommelte und schrie seine Mannschaft immer mehr nach vorne.

Oldie Ganslmeier im SVE-Tor schien aber nicht überwindbar. Mit einer seiner Großtaten lenkte der 41-Jährige einen Flachschuss mit den Fingerspitzen um den Pfosten – Hände über dem Kopf zusammenschlagen, das war die Reaktion der Gäste.

In der 77. Minute war es doch passiert, als der Schuss von David Dudas mehrmals abgefälscht zum Anschlusstreffer reinging. Nicht die Gäste setzten gleich nach, sondern Berglern belagerte postwendend deren Strafraum. So lange, bis der Ball beim völlig blanken Adrian Frömmel landete und der ihn zum 3:1 in die Maschen drosch.

Bis zum Abpfiff nach 96 Minuten war für die Eintracht gegen nie aufsteckende Gäste noch Schwerstarbeit angesagt. SVE-Sportleiter Stefan Zott sagte: „Es ist toll, was die Jungs über sechs Pokalrunden geschafft haben, unser bestes Spiel war es aber heute nicht.“ Egal, neben den Medaillen gab es für den Club von Kreisspielleiter Florian Neubert einen Siegerscheck über 1000 Euro.