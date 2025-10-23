Pokalniederlage nach großem Kampf

In einer kampfbetonten Begegnung auf schweren Boden waren die Gäste wie zu erwarten war von Spielbeginn an das spielbestimmende Team. Der SVA scheiterte aber immer wieder an der dicht gestaffelten VfL-Abwehr und brachte kaum Gefahr in den Strafraum der Brombeermänner. Das Team von VfL-Coach Marco Althans startete nur vereinzelt Konterangriffe, so dass die Defensivabteilung etwas entlastet wurde. Mit leidenschaftlichen Einsatz hielt der VfL gut dagegen. Der Favorit vom Chattenloh tat sich bis zu Halbzeitpfiff weiterhin schwer und fand kein Mittel die Abwehr des VfL auszuhebeln.

Zu Beginn des zweiten Spielabschnittes wurde die Partie dann hektischer. In der 49. Minute zückte Schiedsrichter Boris Borschel für Sinan Yüklser (SVA) die Rote Karte, Leonardo Heinrich musste mit Gelb/Rot ebenfalls den Platz verlassen. Im weiteren Spielverlauf dann das gleiche Bild wie in der ersten Halbzeit, der SVA drückte auf den Führungstreffer, der VfL stemmte sich mit viel Kampfkraft dagegen. Abwehrrecke Paul Hermann erhielt dann in der 66. Minute nach einem Foulspiel ebenfalls den roten Karton und so war die Begegnung dann für ihn schon frühzeitig beendet.