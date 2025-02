Pokalmärchen geht weiter: Wörl, Lannert & Kania stürmen ins Halbfinale

Arminia Bielefeld steht im DFB-Pokal-Halbfinale - und drei Bayern haben tatkräftig mitgeholfen! Am Dienstagabend setzte sich der Drittligist aus Ostwestfalen mit 2:1 gegen Werder Bremen durch und beendete damit alle Titelträume des Bundesligisten. Ex-Löwe Marius Wörl ebnete den Arminen mit seinem Traumtor zum 1:0 den Weg. Christopher Lannert und Julian Kania standen ebenfalls von Anfang an auf dem Platz und trugen ihr Scherflein zum "Wunder von der Alm" bei.

Vor allem Marius Wörl war nach seinem Gala-Auftritt ein gefragter Mann und sagte nach der Partie im ZDF: "Wir sind gut reingekommen, haben in der zweiten Halbzeit auch brutal leiden müssen und hatten auch das eine oder andere Mal Glück. Das war Vollgas, wir wollten mutig vorne draufschieben, weil wir wissen, wenn wir nicht alles geben, kann es einem auch passieren, dass man nur hinterherläuft. In der zweiten Hälfte sind die Kräfte ein wenig geschwunden, aber wir haben uns in jeden Schuss geworfen."

Der gebürtige Oberbayer, der im Sommer 2023 nach sechs Jahren an der Grünwalder Straße den TSV 1860 verlassen hatte, erklärte dann auch den Unterschied zwischen Liga-Alltag und den Alles-oder-Nichts-Spielen im Pokal: "Drittligaspiele sind komplett anders als DFB-Pokal-Spiele. Hier kommt es mehr auf Fußball an. In der 3. Liga gibt es viele Zweikämpfe, viel Rumpeln. Dann kommst du hier ins Stadion, es ist ausverkauft, die Lautstärke, die Leute tragen uns durch das Spiel."



Marius Wörl stammt aus dem Nachwuchs des oberbayerischen Klubs TSV Rohrbach (Lkr. Pfaffenhofen an der Ilm). Schon früh wechselte er ins Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des FC Bayern, anschließend ging`s zu den Löwen, wo er auch durchaus gerne geblieben wäre. Von Hannover 96 ist er derzeit an Bielefeld ausgeliehen.



Mit Julian Kania und Christopher Lannert stehen bei der Arminen zwei weitere Kicker im Kader, die in Bayern bestens bekannt sind. Lannert zählt zu den absoluten Stammspielern beim Drittligisten, Kania durfte nach zuletzt zwei Jokertoren in der Liga gegen Erzgebirge Aue und 1860 gegen Bremen wieder mal von Beginn an ran und enttäuschte wahrlich nicht.