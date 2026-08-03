Pokalkrimi in Wilstedt: FC Wörpetal ringt Ritterhude nieder

– Foto: Andreas Harneit

Nichts für schwache Nerven: In einer umkämpften Partie mit zahlreichen Torchancen und Treffern wirft FC Wörpetal den Ligakonkurrenten TuSG Ritterhude aus dem Pokalturnier. Erst im Elfmeterschießen fiel die Entscheidung.

Bei strahlendem Sonnenschein fanden sich auf dem Wilstedter Fußballplatz zahlreiche Fans in der Hoffnung auf ein spannendes Spiel gegen die TuSG Ritterhude ein, um den FC Wörpetal in der ersten Hauptrunde um den Bezirkspokal anzufeuern. Die Fußballbegeisterten wurden nicht enttäuscht. Vom ersten Moment der Partie an zeigten sich beide Teams fokussiert und druckvoll.

Ritterhude zeigte sich jedoch unbeeindruckt und konterte mit einem unhaltbaren Schuss für FC-Torwart Jonas Rieck vier Minuten später zum 1:1-Ausgleich. Die darauffolgende Schwächephase der Gastgeber nutzten die Ritterhuder, die auf dem Platz viel miteinander kommunizierten, noch einmal und holten sich die 2:1-Führung durch Torschützen Keanu Marks.

Nach wenigen Spielminuten kam es bereits zur ersten gefährlichen Situation vor dem Wörpetaler Tor, doch die Möglichkeit blieb von den Gästen ungenutzt. Stattdessen schafften es die Wörpetaler, das erste Tor zu erzielen und den ersten lautstarken Jubel neben und auf dem Feld auszulösen. Jonas Marherr bekam den Ball, ließ den Ritterhuder Abwehrspieler hinter sich und schoss am TuSG-Keeper vorbei ins lange Eck.

Unzufriedenheit macht sich unter den Ritterhudern breit



Wörpetal fokussierte sich neu und erhöhte wieder den Druck auf das gegnerische Tor. Nachdem Tjard Albrecht den Kasten knapp verfehlt hatte, spielte Bent-Niklas Otten kurz darauf Teamkollegen Kevin Murley an, der den 2:2-Ausgleich in der 37. Minute sicherte. Weitere Torchancen blieben zunächst von den Gastgebern ungenutzt, bis kurz vor Ende der ersten Hälfte erneut Jonas Marherr nach einer Ecke das dritte Tor und damit die 3:2-Führung zur Pause erzielte, was vom Publikum erneut mit Beifall und Applaus belohnt wurde.

Kaum war das Spiel wieder angestoßen, zeigte sich der FC torgefährlich. Doch auch Ritterhude gab nicht auf. So gab es auf beiden Seiten zahlreiche Tormöglichkeiten, doch Treffer bleiben zunächst aus. Auch FC-Keeper Jonas Rieck sorgte mit starken Paraden dafür, dass die Wörpetal in Führung blieb.



„Wir haben bis zur 60. Minute eine Vielzahl an hundertprozentigen Chancen nicht genutzt.“Dennis Bargemann, Trainer FC Wörpetal

Der Torjubel ist bei den Wörpetalern nach dem ersten Treffer der Partie von Jonas Marherr groß. Foto: Wenzel

Mit Fortlauf der Spielzeit und durch die vielen Torschüsse des FC machte sich unter den Gästen aus Ritterhude Unzufriedenheit breit. Dem Ärger wurde laustark Luft gemacht und die Anspannung auf dem Platz stieg, was nicht nur die Zahl der Fouls auf beiden Seiten sichtbar wurde.

Keine Entscheidung nach 90 Minuten: Elfmeterschießen



In der 79. Spielminute schoss Eugen Zilke das von den Gästen lang ersehnte Ausgleichstor, das nach dem Jubelsturm des Teams von einem Ritterhuder Spieler mit einem lauten Ruf über den gesamten Platz kommentiert wurde: „Wir sind hier noch nicht fertig!“ Die Wörpetaler erinnerten sich daraufhin an ihr eigenes Selbstvertrauen. Das Spiel entwickelte sich zu einem Krimi und blieb bis zum Ablauf der Spielzeit unentschieden. So mussten die Spieler ihre Nervenstärke zuletzt im Elfmeterschießen unter Beweis stellen. Ritterhude verschoss, sodass Wörpetal am Ende mit einem 12:11-Sieg das Ticket für die nächste Runde um den Bezirkspokal löste.

„In Summe muss man sagen, wäre ein Unentschieden gerecht gewesen. Wir haben bis zur 60. Minute eine Vielzahl an hundertprozentigen Chancen nicht genutzt“, sagt FC-Coach Dennis Bargemann nach der Partie. „Das Spiel war ein guter Härtetest, bevor es am Wochenende in der Liga losgeht. Einziges Manko ist derzeit die Chancenverwertung, aber immerhin erspielen wir uns diese, andersherum wäre es schlimmer.“



