Pokalkracher zwischen Stadtrivalen 

Auf den ersten Blick scheint es klar zu sein, wer als Favorit in das mit Spannung erwartete Halbfinalduell (Anstoß am Karsamstag ist um 14.30 Uhr am Wittlicher Bürgerwehr) zwischen A9-Ligist SV Wittlich und dem eine Etage tiefer angesiedelten B15-Ligisten SV Rot-Weiss Wittlich II geht. Der SVW ist nicht nur Favorit, sondern immerhin auch Pokalverteidiger.

Gelingt den Schwarz-Weißen erneut der Finaleinzug und wären sie dort siegreich – das zweite Halbfinale bestreiten am gleichen Tag ab 17 Uhr in Monzelfeld die FV Hunsrückhöhe Morbach II und der SV Hetzerath (siehe Artikel unten) – wäre es geradezu ein historischer Triumph. Denn noch nie gelang es einer Mannschaft aus Spielkreis Mosel in jüngerer Vergangenheit, ihren Pokalsieg zu wiederholen.

Im Vorjahr holte sich Sözens Team nach einem 6:4-Sieg in der Verlängerung gegen den SV Blankenrath den Cupsieg. Den aktuellen A6-Ligisten hatten die Säubrenner im Viertelfinale erneut zum Gegner – am 18. März siegte der SVW im Hunsrück mit 2:1. „Gegen die schnellen und torgefährlichen Stürmer von Rot-Weiss dürfen wir uns keine leichtfertigen Ballverluste erlauben, müssen eine entsprechende Konterabsicherung gewährleisten und unsere spielerischen Qualitäten durchbringen“, weiß Sözen. Weil sie bereits länger ihren Osterurlaub gebucht hatten, fehlen am Samstag Louis Plattes, Marius Cullmann und Florent Shala. Aufgrund einer Zerrung im Oberschenkel ist der Einsatz von Sözen selbst ungewiss. Stattdessen wird sein Bruder und mitspielende Co-Trainer Burak Sözen nach auskurierter Knieverletzung zurückerwartet.

Auch im Lager der gastgebenden Rot-Weißen fiebert man dem Halbfinalkracher gegen den Stadtnachbarn mit großer Vorfreude entgegen. Zwar hatte sich das Team von Spielertrainer Qendrim Bukoshi und seines mitspielenden Assistenten André Benzarti in der Liga deutlich mehr erhofft als der derzeitige achte Tabellenplatz in der B15, doch im Pokalwettbewerb erfüllten sich bislang die hochgesteckten Erwartungen. „Wir wollten im Pokal so weit wie möglich kommen. Das war nicht so einfach, aber der Weg hat sich gelohnt. Jetzt wollen wir auch den Stadtnachbarn ärgern und ins Finale kommen“, sagt Bukoshi. „Wir sind zu einem eingeschworenen Haufen geworden und eingespielt“, weiß der 34-Jährige, der früher beim SV Mehring und dem FSV Trier-Tarforst in der Rheinlandliga aktiv war und in jungen Jahren für Waldhof Mannheim in der U19 Bundesliga spielte. Den Stadtrivalen kennt er bestens: „Der SV Wittlich ist sehr stark besetzt. Mit den Sözen-Brüdern Fatih und Burak und Niklas Servatius haben sie eine hohe Qualität im Angriff. Wir erwarten einen extrem motivierten Gegner, der gewillt ist, gegen uns zu gewinnen und den Pokal zu verteidigen.“