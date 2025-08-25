Pokalkracher zwischen ATSV Kelheim und TSV Langquaid abgesagt!

Das für Dienstag, 26. August, 18.15 Uhr, im Städtischen Stadion in Kelheim angesetzte Totopokal-Spiel zwischen dem Bezirksliga-Primus ATSV Kelheim und dem TSV Langquaid musste wegen "nicht konkurrenzfähiger Mannschaft" (Urlauber, Verletzte) des ATSV Kelheim abgesagt werden. Der TSV Langquaid ist somit kampflos in das Viertelfinale des Totopokal-Wettbewerbs Niederbayern-West - 15. Oktober 2025 - eingezogen.

Die Sieger aus den folgenden Begegnungen am 26. oder 27. August kommen als Viertelfinal-Gegner des TSV Langquaid in Frage: SG Mallersdorf-Grafentraubach - TV Aiglsbach / SV Ettenkofen - SV Sallach / TSV Neustadt a. d. Donau - TV Schierling / SG Dornach-Rossbach - ASCK Simbach / SV Oberglaim - TV Geisenhausen / TSV Vilslern - FC Walkertshofen / FC Ergolding - SV Neufraunhofen