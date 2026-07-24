Pokalkracher zum Auftakt: SCH empfängt Titelverteidiger Die Auslosung des Krombacher Niedersachsenpokals hält für den SC Hemmingen-Westerfeld eine anspruchsvolle Aufgabe bereit von red · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Der SC Hemmingen-Westerfeld steigt erst in der zweiten Runde in den Krombacher Niedersachsenpokal ein. Bei der Auslosung erhielt der Oberliga-Aufsteiger zunächst ein Freilos und kann sich dadurch gezielt auf die erste Pflichtspielaufgabe der neuen Saison vorbereiten.

Mit dem Lüneburger SK Hansa wartet allerdings direkt ein hochkarätiger Gegner. Der amtierende Pokalsieger gastiert am Sonntag, 2. August 2026, im Stanze Gartencenter Sportpark und wird den Störchen alles abverlangen. Für den SC bietet die Partie die Chance, sich erstmals in einem Pflichtspiel mit einem der stärksten Teams des Wettbewerbs zu messen und gleichzeitig vor heimischem Publikum ein Ausrufezeichen zu setzen.

Vier Siege bis zum großen Traum Der Niedersachsenpokal besitzt für viele Amateurvereine einen besonderen Stellenwert. Dem Sieger winkt die Qualifikation für den DFB-Pokal – entsprechend groß ist die Motivation beim SC Hemmingen-Westerfeld, möglichst weit im Wettbewerb zu kommen. Nach dem Freilos trennen die Mannschaft noch vier erfolgreiche Spiele von der Teilnahme am nationalen Pokalwettbewerb. Der erste Schritt auf diesem Weg führt jedoch über den Titelverteidiger aus Lüneburg.