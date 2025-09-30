Pokalkracher in Weilerswist

– Foto: Bildqualität FuPa

Nach der Liga ist vor dem Pokal: Am Donnerstagabend (02.10.2025, 19:30 Uhr) steigt im Sportzentrum Weilerswist das Kreispokal-Highlight zwischen dem SSV Weilerswist und der SG Dahlem-Schmidtheim. Die Paarung verspricht einiges an Spannung, denn hier trifft mit dem Bezirksliga-Absteiger SG Dahlem-Schmidtheim der aktuelle Tabellenzweite auf den Vierten der Liga, den gastgebenden SSV Weilerswist. Beide Teams kommen mit frischem Rückenwind ins Spiel: Der SSV siegte am Sonntag knapp mit 1:0 beim SV SW Nierfeld, während die SG in Zülpich beim TuS Chlodwig II mit 2:0 bestehen konnte.

Torhüter-Duell im Mittelpunkt Besondere Brisanz erhält das Duell durch die beiden Keeper, die zu den stärksten der Liga zählen. Sowohl SSV-Schlussmann Daniel Arndt als auch SG-Torhüter Yannik Schmitz hielten am Wochenende ihre Tore sauber. Vor allem Schmitz glänzte mit einer herausragenden Vorstellung, die seiner Mannschaft den Auswärtserfolg in Zülpich sicherte. Das direkte Duell der beiden wird zweifellos ein spannender Faktor des Abends sein.