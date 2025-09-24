Pokalkracher in Uerdingen, Derby in Ratingen, Homberg freut sich

Die ersten beiden Runden im Niederrheinpokal sind gespielt, das Teilnehmerfeld von einst 64 Mannschaften ist auf 17 Teams reduziert. In Konsequenz bedeutet das: Das Achtelfinale steht vor der Tür. Ausgelost wird die Runde der letzten 16 am Mittwoch in der Sportschule Wedau. FuPa Niederrhein tickert für euch die Auslosung ab 17 Uhr live.

Und auch die Herren sind damit ausgelost. Zum Pokalkracher kommt es zwischen dem KFC Uerdingen und dem MSV Duisburg. Gespielt werden soll am 14./15. Oktober.

17.15 Uhr: Der Futsal-Pokal und die Frauen sind ausgelost, nun geht es mit den Herren schon dem Ende entgegen.

Das Achtelfinale im Frauen-Niederrheinpokal

SV Wanheim 1900 - TSV Solingen / GSV Moers

SC Unterbach - Rhenania Bottrop

Wuppertaler SV - CfR Links

Mettman-Sport - Grün-Weiß Lankern

SV Brünen - MSV Duisburg

Viktoria Winnekendonk - DJK TuSA Düsseldorf

SC Krefeld - SG Kaarst

SV Heißen - SV Rosellen

Das sind die Begegnungen im Achtelfinale der Frauen.

17.10 Uhr: Weiter geht es mit dem Achtelfinale der Frauen. Ein Spiel der ersten Runde ist noch offen. Das steigt im Oktober, weswegen hier ein Doppellos zum Einsatz kommt.

So startet der Futsal-Niederrheinpokal

TC Freisenbruch - PCF Mülheim

GTSV Essen - Wuppertaler SV

Umah Sports Wuppertal - SF Dönberg

DJK SG Altenessen - Wuppertaler SV II

OSC Rheinhausen - Croatia Geistenbeck

FC Niederrheinsoccer - GSV Düsseldorf

FC Mattheck Moers - Futsalicious Essen

GSV Duisburg - FF Mönchengladbach

Das sind sie also, die acht Partien im Achtelfinale des Futsal-Niederrheinpokals.

17.03 Uhr: Deshalb geht es auch mit dem Futsal-Wettbewerb los. Im Entscheidungsspiel hat sich Geistenbeck als 16. Teilnehmer qualifiziert.

17.01 Uhr: Zum ersten Mal überhaupt, gibt es den Futsal-Niederrheinpokal.

17 Uhr: Los geht es!

16.50 Uhr: Der Countdown läuft. Noch zehn Minuten, bis Wolfgang Jades zur Tat schreitet und die nächsten Partien ausgelost werden.

16.45 Uhr: Ein Doppellos wird gezogen werden müssen, da die Begegnung zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen erst am 11. Oktober (14 Uhr, FuPa-Liveticker) ausgetragen wird.

16.40 Uhr: Hallo zusammen und willkommen zur Auslosung der nächsten Runde im Niederrheinpokal der Herren, Frauen sowie im Futsal. Ab 17 Uhr tickern wir für euch, welche Partien aus den Töpfen gezogen werden.

_______________

Unter der Leitung von Wolfgang Jades, Vorsitzender des Verbandsfußballausschusses, wird am Mittwoch in der Sportschule Wedau die nächste Runde im Niederrheinpokal ausgelost. Neben den Herren stehen dabei auch die Partien der Frauen sowie im Futsal-Niederrheinpokal im Fokus.

Bei den Herren stehen 15 Teilnehmer für das Achtelfinale bereits fest. Eine Partie ist derweil noch nicht gespielt. Am 11. Oktober ermitteln Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen das letzte noch fehlende Team (14 Uhr, FuPa-Liveticker). Als Drittligist geht RWE hier sicherlich als Favorit ins Rennen, doch die Spiele gegen RWO waren in der Vergangenheit eigentlich immer eine enge Angelegenheit.

Derweil haben sich die weiteren Kandidaten auf den Titelgewinn schon qualifiziert. Der MSV Duisburg brauchte beim Landesligisten Union Nettetal dafür allerdings die Verlängerung. Die Regionalligisten Wuppertaler SV, 1. FC Bocholt und SSVg Velbert stehen ebenfalls im Achtelfinale, einzig Velbert musste bei Rheinland Hamborn nachsitzen. Die restlichen Mannschaften kommen aus der Oberliga Niederrhein, alle unterklassigen Teams sind bereits ausgeschieden und nun im Kreispokal gefordert, um in der kommenden Saison wieder am Niederrheinpokal teilnehmen zu dürfen.

Diese Teams stehen im Achtelfinale