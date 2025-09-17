Pokalkracher in Hohenwestedt

– Foto: MTSV Hohenwestedt

Der heutige Mittwochabend hält einen echten Pokalkracher parat. Um 19.00 Uhr empfängt im Kreispokal Rendsburg-Eckernförde der Titelverteidiger MTSV Hohenwestedt im Duell der Oberligisten den TuS Rotenhof. Für viele Fußballfreunde und Kenner der Szene ist die Viertelfinalbegegnung das vorgezogene Endspiel – alleine schon wegen der Ligazugehörigkeit beider Mannschaften. Das Los will es aber so, dass eines der beiden Topteams am morgigen Abend die Segel streichen muss. Auf den Sieger der morgigen Partie wartet im Halbfinale ein Auswärtsspiel beim stark in die Saison gestarteten Verbandsliga-Aufsteiger SV GW Todenbüttel.

Heute, 19:00 Uhr MTSV Hohenwestedt Hohenwestedt TuS Rotenhof Rotenhof 19:00 PUSH MTSV beendet Durststrecke

Mit dem hart erkämpften 1:0-Heimerfolg gegen Inter Türkspor Kiel konnte der MTSV die lange Durststrecke von sechs sieglosen Spielen am Wochenende erst einmal beenden und befindet sich wieder in etwas ruhigerem Fahrwasser.

Müller: „Alle haben Bock auf das Pokalderby“ Arend Müller aus dem Trainerteam des MTSV Hohenwestedt sagte zur morgigen Begegnung:

„Wir freuen uns auf etwas Abwechslung und auf einen guten Gegner in der Pokalrunde. Schön für uns, dass wir das Pokalderby zuhause spielen. Der TuS Rotenhof hat eine gute, eingespielte Mannschaft, und auch die Neuzugänge haben sich schnell an die Oberliga angepasst. Wir haben aktuell den ein oder anderen Spieler im Kader, der angeschlagen ist, daher werden wir am Mittwoch unseren großen Kader dementsprechend nutzen, um dem ein oder anderen eine kleine Pause zu geben. Alle Jungs haben richtig Bock auf das Pokalderby. Ich persönlich freue mich auf den Trainerkollegen Henning, mit dem ich vor einigen Jahren noch zusammengespielt habe.“ Tim Sienknecht verletzt Verzichten muss der MTSV für unbestimmte Zeit erst einmal auf den zuletzt so starken Tim Sienknecht, der sich am Wochenende im Spiel gegen Inter eine Knieverletzung zugezogen hatte. „Tim war gestern Abend noch in der Lubinus Klinik, Verdacht auf Außenmeniskus … am Donnerstag wissen wir mehr (MRT-Termin)“, sagte Müller.

Tim Sienknecht vom MTSV. – Foto: Olaf Wegerich

Rotenhof heiß aufs Derby Der TuS Rotenhof zeigte am Samstag bei der unglücklichen 2:3-Niederlage gegen den Heider SV ein ganz starkes Spiel, wurde aber für seinen couragierten Auftritt gegen ein Spitzenteam nicht belohnt. Dennoch ist die Vorfreude auf das brisante Derby bei den Rendsburgern riesengroß. Henning Knuth: „Es wird ein heißer Tanz“ Zum Spiel sagte Trainer Henning Knuth vom TuS Rotenhof: „Mittwochabend, Flutlicht, viele Zuschauer, Derby gegen Hohenwestedt. Das schockt, und wir haben alle Bock auf dieses Spiel. Hohenwestedt hat eine ähnliche Struktur, ist schwer zu bespielen und verfügt mit Kjell Knaak über einen sehr gefährlichen Stürmer. Es wird ein heißer Tanz, und darauf freuen wir uns.“

Kann der angeschlagene Felix Knuth (TuS Rotenhof)den Regenschirm gegen Fußballschuhe austauschen. – Foto: Olaf Wegerich