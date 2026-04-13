"Pokalkracher" in Backnang: Großaspach will zum dritten Mal ins Finale

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Wir haben es am Freitagabend zuhause gegen Schott Mainz am Ende sicherlich nochmal etwas spannender gemacht, als unbedingt notwendig. Unterm Strich stehen aber die nächsten drei Zähler auf unserem Punktekonto. Das war unser klares Ziel und das haben wir am Ende dann auch erreicht. Aber auch das spielt nun für diese Woche - verbunden mit der morgigen Pokalaufgabe - überhaupt keine Rolle mehr. Das wird nochmal eine völlig andere Partie, die uns da bevorsteht und elementar in der Herangehens- und Vorbereitungsweise wird sein, dass wir genau wissen, was da auf uns zukommt. Für Backnang ist es eine wahnsinnige Chance auf heimischem Boden den Finaleinzug klarzumachen und die Mannschaft wird uns daher wirklich alles abverlangen. Aber wir selbst wissen auch, wieviel Spaß dieser Wettbewerb machen kann. Das durften wir in der vorigen Saison bereits ausgiebig spüren und erleben. Wir haben nun die große Möglichkeit, zum dritten Mal in Folge ins Endspiel einzuziehen. Das wäre natürlich ein brutales Ausrufezeichen. Hierfür haben wir viel investiert und dafür wollen wir uns dann letztendlich morgen Abend auch vor einer tollen Kulisse unter Flutlicht mit dem Ticket fürs Endspiel belohnen.“

Verzichten muss Cheftrainer Pascal Reinhardt am morgigen Abend bei der TSG Backnang nach jetzigem Stand lediglich auf Luka Janes (Sprunggelenksverletzung).

Der Gegner

Mit aktuell 33 Punkten aus den bisherigen 27 Saisonspielen belegt die TSG Backnang derzeit den elften Tabellenplatz in der Oberliga BW. Dabei holte das Team von Chefcoach Mario Marinic aus den bislang acht Partien in 2026 insgesamt elf Punkte. Zudem erreichten die Backnanger durch einen 2:0-Sieg beim Verbandsligisten TSV Berg erstmals seit 35 Jahren das Halbfinale im DB Regio-wfv-Pokal.

Seit Fusion der Aspacher Vereine FC Sonnenhof Kleinaspach und SpVgg Großaspach zur SG Sonnenhof Großaspach im August 1994 kam es seitdem bereits zu insgesamt 20 Derbys zwischen TSG und SG. Aspach ging davon zwölf Mal als Sieger vom Platz, je vier Mal gewann Backnang oder die Punkte wurden geteilt. Die Statistik bei den Begegnungen im wfv-Pokal ist dabei ausgeglichen: 1995 gewann die TSG mit 2:1 und 2019 behielt der Dorfklub mit 4:2 die Oberhand. Geleitet wird das Halbfinale am morgigen Abend von Schiedsrichter Marvin Monninger (SV Bonlanden) und seinen beiden Assistenten Lauritz-Philipe Hafner und Alexander Wintermantel.

Rund um die Partie

Vor Ort an der ELCO-ARENA (Etzwiesen) gibt es keine Parkmöglichkeiten. Es stehen ausgeschilderte Parkplätze bei TESAT und den STADTWERKEN sowie am Bahnhof Backnang zur Verfügung. Es wird daher empfohlen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen und sich vom ZOB Backnang per kurzem Fußweg zum Stadion-Gelände zu begeben.

Die Tageskasse öffnet bereits ab 17.30 Uhr. Um lange Schlangen am Eingang zu vermeiden wird gebeten, den Online-Vorverkauf zu nutzen. Für alle, die sich vorab ein Ticket im Online-Vorverkauf gesichert haben, gibt es einen Extra-Einlass.

Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es auch von dieser Partie wieder über das FuPa-Matchcenter. Die Begegnung ist außerdem im kommentierten Live-Stream kostenlos auf dem YouTube-Kanal des Württembergischen Fußballverbandes (wfv) verfügbar.