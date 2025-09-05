Freut sich auf den Pokalkracher gegen Wismut Gera. Sonnebergs Torhüter und Vize-Kapitän Lukas Heß. – Foto: Andreas Zais

Pokalkracher im Sonneberger "Kessel" Am kommenden Samstag, den 06.09., gastiert der Thüringenligist Wismut Gera beim 1. FC Sonneberg in der zweiten Hauptrunde des Thüringenpokals. Der Ball im Sonneberger Kessel rollt ab 15 Uhr. Verlinkte Inhalte Thüringenliga Landesklasse 3 TFV-Landespokal Wismut Gera Sonneberg Lukas Heß

Am Wochenende wartet auf den 1. FC Sonneberg ein echtes Highlight: Mit Wismut Gera gastiert ein traditionsreicher und höherklassiger Gegner in Südthüringen. Das Los hat im Verein für große Vorfreude sowie für eine dementsprechende Euphorie gesorgt, die im gesamten Team spürbar ist. Mit Lukas Heß, Sonneberger Torhüter und Vize-Kapitän, hat die Mannschaft von Cheftrainer Roberto Benn einen Spieler in ihren Reihen, der bereits im Jahr 2017 gegen Wismut Gera im Thüringenpokal zwischen den Pfosten stand.

Klare Rollenverteilung

Auf dem Papier sind die Kräfteverhältnisse klar verteilt. Nicht umsonst trennten beide Mannschaften in der letzten Saison noch zwei Ligen. Nach dem Abstieg aus der NOFV Oberliga Süd geht der Traditionsverein aus Ostthüringen in dieser Spielzeit in der Thüringenliga an den Start. "Gegen einen Verein mit solcher Geschichte spielen zu dürfen, ist ein echtes Highlight. Die Stimmung im Team ist sehr positiv, weil jeder motiviert ist und sich einfach auf die Partie freut", unterstreicht Lukas Heß die Vorfreude auf das anstehende Wochenende, wenngleich er sich der Schwere der Aufgabe bewusst ist. Der Ligaauftakt dürfte den Sonnebergern durchaus Mut machen. Aus drei Spielen holte die junge Mannschaft zwei Siege und kann somit von einem guten Saisonstart sprechen. Bei Wismut Gera steht nach zwei Spielen in Thüringens Beletage hingegen nur ein Punkt auf der Habenseite. Nach einem Punkt am ersten Spieltag gegen Neustadt/Orla setzte es im Derby eine bittere 4:5-Niederlage im Derby gegen Thüringen Weida.

Hier laufen beide Mannschaften im Pokalduell 2017 auf den Platz ein. – Foto: www.sachseninformer.de, Beate Pauli

Blick zurück - und nach vorn Bereits im Jahr 2017 gastierte Wismut Gera im Thüringenpokal beim 1. FC Sonneberg. An die damalige Partie erinnert sich der heutige 34-jährige Lukas Heß trotz des aus seiner Sicht ernüchternden Ergebnisses noch sehr genau. Bei der damaligen 0:5-Klatsche standen neben ihm aus dem aktuellen Kader noch Routinier Hannes Schreck und Torjäger Louis Göhring auf dem Feld. Aus dem Geraer Kader aus besagter Begegnung im Jahr 2017 trägt mittlerweile kein Spieler mehr das traditionsträchtige Wismut-Trikot. "Beim letzten Duell mit Wismut Gera haben sie unsere Fehler eiskalt ausgenutzt. Natürlich ist diese Partie noch in den Erinnerungen. Aber jedes Spiel geht bei Null los und wir sollten uns nicht zu sehr mit der Vergangenheit beschäftigen", richtet die Sonneberger Nummer Eins den Blick auf den kommenden Samstag.

Schon immer eine lautstarke Unterstützung: Die Wismut-Fans 2017 im Sonneberger Kessel. – Foto: Beate Pauli