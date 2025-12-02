Pokalkracher im Norden: HSV empfängt Holstein Kiel im DFB-Achtelfinale Zwischen Favoritenrolle, Krisenstimmung und Derbyspannung – beide Teams stehen vor einem richtungsweisenden Pokalabend im Volksparkstadion. Verlinkte Inhalte DFB-Pokal FC Bayern Werder FC Augsburg Bayer 04 + 60 weitere

Am Mittwoch kommt es im ausverkauften Volkspark zum brisanten DFB-Pokal-Achtelfinale zwischen dem Hamburger SV und Holstein Kiel. Beide Teams haben im Wettbewerb bislang enge Spiele erlebt – und auch in der Liga unterschiedliche Geschichten geschrieben. Ein Vorbericht mit Analyse, Formcheck und den wichtigsten Fakten.

Das Achtelfinale im DFB-Pokal bringt ein echtes Nordduell hervor: Der Hamburger SV empfängt Holstein Kiel im Volksparkstadion. Es ist ein Aufeinandertreffen zweier traditionsreicher Vereine, die nicht nur geografisch, sondern auch emotional eng beieinanderliegen. Der HSV geht als Bundesligist und Favorit in dieses K.o.-Duell, doch die Kieler Störche reisen mit dem Selbstverständnis an, gerade im Pokal unangenehm zu sein – und mit der Gewissheit, dass Hamburg historisch gesehen daheim selten gut aussah gegen den Konkurrenten aus Schleswig-Holstein. Für den HSV verlief der diesjährige Weg ins Achtelfinale wenig glamourös, aber effektiv. In der ersten Runde benötigten die Hamburger beim FK Pirmasens die Verlängerung, ehe Guilherme Ramos und Ransford-Yeboah Königsdörffer das Weiterkommen sicherten. Gegen den Erstligisten Heidenheim gelang anschließend ein geduldiges 1:0, begünstigt durch eine frühe Überzahl, die das Team zwar nicht in Kombinationen, aber im Ergebnis auszunutzen wusste. Es war sinnbildlich für die Hamburger Saison: solide, nicht überragend, doch mit genügend Qualität in den entscheidenden Momenten.

Holstein Kiel dagegen erwischte einen klassischen Pokalweg eines Zweitligisten: Arbeiterfußball, wenige Glanzmomente, viel Disziplin. In Homburg setzten sich die Störche nach einem zähen Spiel mit 2:0 durch, wobei John Tolkin und Alexander Bernhardsson spät die Pflicht erfüllten. Das große Ausrufezeichen aber war der 1:0-Erfolg in Wolfsburg, wo Bernhardsson einen späten Elfmeter verwandelte und Kiel damit als Außenseiter einen Bundesligisten aus dem Wettbewerb warf. Es war ein Sieg, der Selbstvertrauen verlieh – zumindest für den Pokal, denn in der Liga läuft es für die Mannschaft von der Förde alles andere als rund. Mit lediglich 15 Punkten aus den ersten 14 Spielen befindet sich Kiel in akuter Nähe zur Abstiegszone der 2. Bundesliga. Die 0:1-Niederlage gegen Hertha BSC am Wochenende verstärkte das Gefühl einer herannahenden Krise. Offensiv fehlt es an Durchschlagskraft, defensiv gehen zu häufig Kleinigkeiten verloren. Das Pokalspiel in Hamburg aber bietet eine Chance: Es entzieht sich dem Ligadruck, gibt Raum für ein Erfolgserlebnis und könnte den dringend benötigten Schwung für die kommenden Aufgaben liefern. Auch personell steht Kiel unter Druck, doch die Mannschaft zeigte zuletzt in Wolfsburg, dass sie in engen Spielen mental gefestigt auftreten kann.