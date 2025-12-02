Pokalkracher im Norden: HSV empfängt Holstein Kiel im DFB-Achtelfinale

Am Mittwoch kommt es im ausverkauften Volkspark zum brisanten DFB-Pokal-Achtelfinale zwischen dem Hamburger SV und Holstein Kiel. Beide Teams haben im Wettbewerb bislang enge Spiele erlebt – und auch in der Liga unterschiedliche Geschichten geschrieben. Ein Vorbericht mit Analyse, Formcheck und den wichtigsten Fakten.
Das Achtelfinale im DFB-Pokal bringt ein echtes Nordduell hervor: Der Hamburger SV empfängt Holstein Kiel im Volksparkstadion. Es ist ein Aufeinandertreffen zweier traditionsreicher Vereine, die nicht nur geografisch, sondern auch emotional eng beieinanderliegen. Der HSV geht als Bundesligist und Favorit in dieses K.o.-Duell, doch die Kieler Störche reisen mit dem Selbstverständnis an, gerade im Pokal unangenehm zu sein – und mit der Gewissheit, dass Hamburg historisch gesehen daheim selten gut aussah gegen den Konkurrenten aus Schleswig-Holstein.
Für den HSV verlief der diesjährige Weg ins Achtelfinale wenig glamourös, aber effektiv. In der ersten Runde benötigten die Hamburger beim FK Pirmasens die Verlängerung, ehe Guilherme Ramos und Ransford-Yeboah Königsdörffer das Weiterkommen sicherten. Gegen den Erstligisten Heidenheim gelang anschließend ein geduldiges 1:0, begünstigt durch eine frühe Überzahl, die das Team zwar nicht in Kombinationen, aber im Ergebnis auszunutzen wusste. Es war sinnbildlich für die Hamburger Saison: solide, nicht überragend, doch mit genügend Qualität in den entscheidenden Momenten.
Holstein Kiel dagegen erwischte einen klassischen Pokalweg eines Zweitligisten: Arbeiterfußball, wenige Glanzmomente, viel Disziplin. In Homburg setzten sich die Störche nach einem zähen Spiel mit 2:0 durch, wobei John Tolkin und Alexander Bernhardsson spät die Pflicht erfüllten. Das große Ausrufezeichen aber war der 1:0-Erfolg in Wolfsburg, wo Bernhardsson einen späten Elfmeter verwandelte und Kiel damit als Außenseiter einen Bundesligisten aus dem Wettbewerb warf. Es war ein Sieg, der Selbstvertrauen verlieh – zumindest für den Pokal, denn in der Liga läuft es für die Mannschaft von der Förde alles andere als rund.
Mit lediglich 15 Punkten aus den ersten 14 Spielen befindet sich Kiel in akuter Nähe zur Abstiegszone der 2. Bundesliga. Die 0:1-Niederlage gegen Hertha BSC am Wochenende verstärkte das Gefühl einer herannahenden Krise. Offensiv fehlt es an Durchschlagskraft, defensiv gehen zu häufig Kleinigkeiten verloren. Das Pokalspiel in Hamburg aber bietet eine Chance: Es entzieht sich dem Ligadruck, gibt Raum für ein Erfolgserlebnis und könnte den dringend benötigten Schwung für die kommenden Aufgaben liefern. Auch personell steht Kiel unter Druck, doch die Mannschaft zeigte zuletzt in Wolfsburg, dass sie in engen Spielen mental gefestigt auftreten kann.
Der HSV hingegen geht selbstbewusst in das Duell, trotz einer bislang eher durchschnittlichen Bundesliga-Saison. In der Liga belegt die Mannschaft einen Platz im unteren Mittelfeld, arbeitet weiter an der fußballerischen Identität unter dem aktuellen Trainerteam und weiß um die Bedeutung eines Pokalerfolgs für die Gesamtstimmung. Gerade vor heimischer Kulisse im ausverkauften Volkspark erwarten Fans und Verantwortliche einen ambitionierten Auftritt. Doch die Statistik mahnt zur Vorsicht: In sechs Heimspielen gegen Kiel gab es bislang keinen einzigen Sieg für die Hamburger – ein Umstand, der zusätzlichen Druck erzeugt, aber gleichzeitig Ansporn sein kann, Geschichte zu schreiben.
Taktisch wird ein Spiel mit klaren Rollen erwartet: Der HSV dürfte das Spiel machen, während Kiel zunächst kompakt verteidigen und auf Umschaltmomente lauern wird. Die Störche zeigten gegen Wolfsburg, wie gefährlich sie in solchen Szenarien sein können. Standardsituationen könnten eine zentrale Rolle spielen, ebenso wie die Frage, ob der HSV es schafft, früh Dominanz aufzubauen und die Kieler Defensive auseinanderzuziehen. Ein Geduldsspiel wäre dagegen eher im Sinne der Gäste, die nichts gegen eine zähe, nervenaufreibende Partie hätten.
Damit verspricht das Achtelfinale nicht nur sportlich, sondern auch emotional ein besonderes Duell zu werden. Für den HSV ist es die Chance, im eigenen Stadion erstmals gegen Kiel zu triumphieren und den Weg ins Viertelfinale freizumachen. Für Holstein Kiel ist es ein Abend ohne Ligadruck, der Mut machen kann – oder die Sorgen verstärkt. Beide Teams werden mit Verve und Leidenschaft auftreten, in einem Spiel, das schon vor dem Anpfiff alles besitzt, was einen echten Pokalabend auszeichnet: Druck, Tradition, Rivalität und die Aussicht auf einen unvergesslichen Moment.