Pokalkracher gegen den Ex-Verein

„Die Stimmung ist aktuell echt gut bei uns“, berichtet Alexander Korent. Dabei hebt der Schmöllner besonders die Entwicklung innerhalb der Mannschaft hervor: „Durch neue Personalien ist frischer Wind drin.“ Das macht sich für ihn vor allem unter der Woche bemerkbar. „Die Trainingsbeteiligung ist hoch und alle geben Gas“, freut sich Korent. Eine Entwicklung, die ihn auch über das Pokalspiel hinaus optimistisch stimmt: „Das stimmt mich sehr positiv für die Saison.“ Nun kann die Mannschaft den Ligaalltag für einen Moment hinter sich lassen. Mit dem ZFC Meuselwitz wartet schließlich ein Gegner, gegen den man nicht alle Tage auf dem Platz steht.

„Die Vorfreude ist bei allen riesig“

Auch wenn der ZFC mittlerweile in der Oberliga antritt, gehört der Verein weiterhin zu den bekanntesten Adressen im Thüringer Fußball. Entsprechend groß ist die Vorfreude in Schmölln. „Die Vorfreude ist natürlich bei allen riesig“, macht Korent deutlich. Für ihn persönlich hatte die Auslosung sogar einen besonderen Reiz: „Ich bin auch froh, dass es der ZFC geworden ist, da ich den beiden anderen Riesen aus Erfurt und Jena bereits im Thüringenpokal begegnet bin.“ Nun kann Alexander Korent mit Meuselwitz also auch gegen den dritten großen Namen des Thüringer Fußballs im Pokal antreten. „Aufgrund der Seltenheit sind das natürlich ganz besondere Spiele“, weiß der Schmöllner.

Wiedersehen mit dem Ex-Verein

Eine zusätzliche Geschichte liefert Korents eigene Vergangenheit. In seiner Jugend schnürte er selbst die Fußballschuhe für den ZFC Meuselwitz. Eine enge Verbindung zum Verein besteht mittlerweile zwar nicht mehr, ganz aus den Augen verloren hat er seinen ehemaligen Club allerdings nicht. „Man verfolgt die Ergebnisse der Männermannschaften des ZFC“, erklärt Korent. Darüber hinaus sei der Kontakt inzwischen allerdings überschaubar: „Ansonsten habe ich aktuell keinen weiteren Kontakt zum Verein.“ Spätestens am Wochenende werden sich die Wege nun wieder kreuzen – dieses Mal allerdings als Gegner im Thüringenpokal.