Pokalkracher gegen den Ex-Verein

Der SV Schmölln ist gut in die neue Landesklasse-Saison gestartet und darf sich nun auf ein echtes Highlight freuen. In der ersten Runde des Thüringenpokals wartet mit dem ZFC Meuselwitz einer der großen Namen des Thüringer Fußballs. Für Alexander Korent ist das Duell aufgrund seiner Vergangenheit beim ZFC noch einmal besonders.
„Die Stimmung ist aktuell echt gut bei uns“, berichtet Alexander Korent. Dabei hebt der Schmöllner besonders die Entwicklung innerhalb der Mannschaft hervor: „Durch neue Personalien ist frischer Wind drin.“ Das macht sich für ihn vor allem unter der Woche bemerkbar. „Die Trainingsbeteiligung ist hoch und alle geben Gas“, freut sich Korent. Eine Entwicklung, die ihn auch über das Pokalspiel hinaus optimistisch stimmt: „Das stimmt mich sehr positiv für die Saison.“ Nun kann die Mannschaft den Ligaalltag für einen Moment hinter sich lassen. Mit dem ZFC Meuselwitz wartet schließlich ein Gegner, gegen den man nicht alle Tage auf dem Platz steht.
Auch wenn der ZFC mittlerweile in der Oberliga antritt, gehört der Verein weiterhin zu den bekanntesten Adressen im Thüringer Fußball. Entsprechend groß ist die Vorfreude in Schmölln. „Die Vorfreude ist natürlich bei allen riesig“, macht Korent deutlich. Für ihn persönlich hatte die Auslosung sogar einen besonderen Reiz: „Ich bin auch froh, dass es der ZFC geworden ist, da ich den beiden anderen Riesen aus Erfurt und Jena bereits im Thüringenpokal begegnet bin.“ Nun kann Alexander Korent mit Meuselwitz also auch gegen den dritten großen Namen des Thüringer Fußballs im Pokal antreten. „Aufgrund der Seltenheit sind das natürlich ganz besondere Spiele“, weiß der Schmöllner.
Eine zusätzliche Geschichte liefert Korents eigene Vergangenheit. In seiner Jugend schnürte er selbst die Fußballschuhe für den ZFC Meuselwitz. Eine enge Verbindung zum Verein besteht mittlerweile zwar nicht mehr, ganz aus den Augen verloren hat er seinen ehemaligen Club allerdings nicht. „Man verfolgt die Ergebnisse der Männermannschaften des ZFC“, erklärt Korent. Darüber hinaus sei der Kontakt inzwischen allerdings überschaubar: „Ansonsten habe ich aktuell keinen weiteren Kontakt zum Verein.“ Spätestens am Wochenende werden sich die Wege nun wieder kreuzen – dieses Mal allerdings als Gegner im Thüringenpokal.
Über die Rollenverteilung vor der Begegnung muss dabei nicht lange diskutiert werden. „Wir sind klarer Außenseiter und dessen sind wir uns bewusst“, ordnet Alexander Korent die Ausgangslage ein. Verstecken wollen sich die Schmöllner deshalb aber keineswegs. „Nichtsdestotrotz wollen wir mutig sein und dem ZFC das Leben so schwer wie möglich machen“, kündigt er an. Vor allem eine Stärke des Landesklassisten könnte dabei zum entscheidenden Faktor werden. „Ich denke, insbesondere über unser schnelles Umschaltspiel können wir Nadelstiche setzen“, erklärt Korent. Ob daraus am Ende tatsächlich eine Pokalsensation entsteht, wird sich zeigen. Klar ist aber schon vorher: Für den SV Schmölln und Alexander Korent wartet mit dem Duell gegen den ZFC Meuselwitz ein Spiel, das sich deutlich vom Ligaalltag abhebt.