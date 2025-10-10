Pokalkracher als willkommene Abwechslung

„Der Druck liegt diesmal auf der anderen Seite“

In der Liga tut sich die Mannschaft von Trainer Holger Orlamünde bislang schwer, doch im Pokal kann sie ohne Druck aufspielen. Routinier Kevin Calenius sieht das Duell gegen den ZFC als reizvolle Aufgabe: „Ich denke schon, dass das ein Highlight ist. Der Druck zu gewinnen ist diesmal auf der anderen Seite. Wir können am Sonntag befreit aufspielen und wollen diesmal in anderer Rolle den großen Namen ärgern.“ Der 29-Jährige betont, dass solche Spiele der ganzen Mannschaft guttun können – vor allem, wenn man als Außenseiter nichts zu verlieren hat. „Es ist einfach ein anderes Gefühl, wenn du weißt, du kannst dich gegen einen höherklassigen Gegner beweisen. Diese Energie wollen wir mitnehmen.“

Erfahrung trifft auf jugendlichen Elan

Calenius gehört trotz seiner erst 29 Jahre zu den erfahrenen Spielern im Kader und weiß, wie wichtig Zusammenhalt und Mentalität gerade in schwierigen Phasen sind. „Wir müssen uns in der aktuellen Situation an den positiven Sachen hochziehen. Das ist im Moment sehr wichtig. Wir wissen, dass wir eine junge Truppe mit viel Entwicklungspotenzial haben. Da ist es entscheidend, dass die älteren Spieler ihre Erfahrungen einbringen und den Jungs Halt geben“, erklärt er. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch die Rückkehr von Florian Giebel, der nach Verletzungspause wieder mit an Bord ist. „So erfahrene Spieler wie Flo haben uns in den letzten Wochen gefehlt. Er ist jemand, der mit seiner Art Stabilität bringt und auch die jungen Spieler mitzieht“, sagt Calenius.

„Warum sollte es gegen uns leichter werden?“

Der ZFC Meuselwitz reist als klarer Favorit nach Weimar, doch der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze. Calenius glaubt, dass seine Mannschaft durchaus eine Chance hat, wenn sie geschlossen auftritt: „Solche Spiele sind immer etwas Besonderes. Jede Mannschaft versucht im Pokal so weit wie möglich zu kommen, und wenn man dann gegen einen Regionalligisten die Chance hat, sich zu messen, ist das umso besser.“ Der Offensivspieler erinnert daran, dass sich Meuselwitz auch in den vorherigen Runden gegen unterklassige Gegner schwergetan hat: „Warum sollte es gegen uns leichter werden? Wir wissen, dass wir mit absolutem Willen, Kampfgeist und Einsatzbereitschaft auftreten müssen. Wenn wir das auf den Platz bringen, können wir es jedem Gegner schwer machen.“ Mit einem Schmunzeln fügt er hinzu: „Wenn dann noch eine Prise Glück dazukommt, könnte vielleicht sogar der Expertentipp von unserem Keeper Sterni eintreffen.“

Alles angerichtet für einen großen Pokaltag

In Weimar ist die Vorfreude groß. Die Mannschaft will dem Regionalligisten nicht nur Paroli bieten, sondern sich auch den heimischen Fans von ihrer besten Seite zeigen. Für Trainer Holger Orlamünde und sein Team ist das Spiel die ideale Gelegenheit, sich mit einem ambitionierten Gegner zu messen und vielleicht sogar für eine kleine Sensation zu sorgen. Anstoß der Partie ist am Sonntag, 12. Oktober, um 14:00 Uhr. Die Gastgeber hoffen auf zahlreiche Unterstützung von den Rängen, denn mit Leidenschaft, Einsatz und etwas Pokalglück könnte der SC 03 Weimar an diesem Tag vielleicht sogar Geschichte schreiben.