Pokalknaller im Achtelfinale des Bezirkspokals

Im Bezirkspokal-Weser-Ems findet am kommenden Mittwoch 1.10.25 das Achtelfinale statt.
Aus der Region Osnabrück erwartet der Tabellendritte der Bezirksliga und
BW Hollage-Bezwinger TUS Berge den Tabellenzehnten der Landesliga - Weser-Ems- SC Melle 03. Im Topspiel trifft der Tabellenachte der Landesliga Weser-Ems - Aufsteiger SV Eintracht Nordhorn - beim Tabellenführer der Landesliga SV GW Mühlen an. Der Tabellenneunte der Bezirksliga SV Bad Laer spielt beim Schlußlicht der Bezirksliga Weser-Ems - 3 - SV Veldhausen, der in der letzten Runde völlig überraschend den Landesligisten FC Schüttorf 09 mit 4:3 nach Elfmeterschießen ausschaltete.