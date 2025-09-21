 2025-09-19T07:58:00.826Z

Pokal
– Foto: Pauline Kamm

Pokalknaller im Achtelfinale des Bezirkspokals

Spielpaarungen angesetzt und terminiert

Verlinkte Inhalte

BZL Weser-Ems St. 5
Landesliga Weser-Ems
BZL Weser-Ems St. 3
BZL Weser-Ems St. 2
BZL Weser-Ems St. 4
Im Bezirkspokal-Weser-Ems findet am kommenden Mittwoch 1.10.25 das Achtelfinale statt.
Aus der Region Osnabrück erwartet der Tabellendritte der Bezirksliga und
BW Hollage-Bezwinger TUS Berge den Tabellenzehnten der Landesliga - Weser-Ems- SC Melle 03. Im Topspiel trifft der Tabellenachte der Landesliga Weser-Ems - Aufsteiger SV Eintracht Nordhorn - beim Tabellenführer der Landesliga SV GW Mühlen an. Der Tabellenneunte der Bezirksliga SV Bad Laer spielt beim Schlußlicht der Bezirksliga Weser-Ems - 3 - SV Veldhausen, der in der letzten Runde völlig überraschend den Landesligisten FC Schüttorf 09 mit 4:3 nach Elfmeterschießen ausschaltete.

Alle Spiele in der Übersicht:
Spielansetzungen am 1.10.2025 - 19.30 Uhr

SC Frisa Wilhelmshaven - TuRa 07 Westrhauderfehn

VFL Stenum - TuS Pewsum

SV BW Borssum - SV Bevern
TUS Berge - SC Melle 03 - im Fupa-Liveticker -
ASV Altenlingen - SFN - Vechta
SV Veldhausen - SV Bad Laer
Eintracht Nordhorn - SV GW Mühlen
Sieger TSV Grossenkneten/SV Altenoythe (Termin 24.9.25 -19.30 Uhr)
gegen -
Sieger GVO Oldenburg/SV Höltinghausen (Termin 01.10.25 19.30 Uhr).
(Das Spiel des Achtelfinales ist noch nicht terminiert!)

Aufrufe: 021.9.2025, 14:55 Uhr
Michael EggertAutor