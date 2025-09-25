 2025-09-23T12:48:49.527Z

Totopokal
– Foto: Rocco Bartsch

Pokalknaller findet in Heusweiler statt

Sportstätte "An der Renkertmühle" nicht bespielbar

Verlinkte Inhalte

Landesliga Nord

Das für heute stattfindende Viertelfinalspiel im Saarlandpokal findet nicht wie geplant in Kutzhof statt. Der anhaltende Regen machte den Rasen unbespielbar, so dass die Partie kurzfristig nach Heusweiler verlegt wurde. Anstoß ist um 19:00 Uhr.

Aufrufe: 025.9.2025, 11:06 Uhr
Hans-Joachim PinkAutor