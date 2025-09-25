Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Totopokal

– Foto: Rocco Bartsch
Pokalknaller findet in Heusweiler statt
Sportstätte "An der Renkertmühle" nicht bespielbar
Das für heute stattfindende Viertelfinalspiel im Saarlandpokal findet nicht wie geplant in Kutzhof statt. Der anhaltende Regen machte den Rasen unbespielbar, so dass die Partie kurzfristig nach Heusweiler verlegt wurde. Anstoß ist um 19:00 Uhr.