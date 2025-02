Pokalklatsche gegen Ligarivale: Garmisch-Partenkirchen geht in Pullach unter

Das nackte Ergebnis sorgt für Schauder. Fußball-Landesligist 1. FC Garmisch-Partenkirchen unterliegt dem Liga-Rivalen SV Pullach mit 0:6, scheidet damit sang-, klang- und chancenlos aus dem Pokalbewerb aus. Die Elf von Stefan Schwinghammer changierte zwischen unwichtigem Testspiel und Hilfslosigkeit. Die Mehrzahl der FC-Kicker hatte Probleme mit der Standfestigkeit. Von Außen wirkte das Spielfeld an der Gistlstraße wie ein handelsüblicher Kunstrasen. Tatsächlich aber hatte er seine Tücken. Er ließ sich mit Noppenschuhen nur schwer bespielen, wodurch die ausnahmslos mit Turnschuhen oder den sogenannten Tausendfüßlern angetretenen Hausherren einen wesentlichen Vorteil generierten. „Würde der Anstand gebieten, den Gegner im Vorfeld darauf hinzuweisen“, merkt Schwinghammer lakonisch an.

Schnell nahm das Unheil seinen Lauf. Beim 0:1 lag Jonas Schrimpf plötzlich am Boden, nur so kam es überhaupt zum Direktschuss des Pullachers Keita Kawai. Das 0:3 legte Stefan Schwinghammer junior Keita auf. Ihm zog es beim Abschlag das Standbein weg. Schwinghammer stand im FC-Kasten, weil David Salcher leicht angeschlagen, Jakob Erhard und Simon Voß verhindert waren. Dazwischen unterzog sich die FC-Abwehr einem Testlauf für die mögliche Frühverrentung, was sich Benedikt Holzmeier aus spitzem Winkel zunutze machte.

Coach Schwinghammer sprach hinterher von „vielen Erkenntnissen“, die letztlich nicht wirklich überraschend waren. So lavierten die Garmisch-Partenkirchner ohne ihr stets torhungriges Sturmduo Moritz Müller/Jonas Poniewaz in der Offensive zumeist hilflos. Schrimpf war in vorderster Linie bemüht, Vitus Wagensonner überfordert und ebenfalls des Öfteren im Rutsch-Modus. Die beiden einzigen Torannäherungen hatten andere: Nico Bierling zimmerte einen Freistoß weit über den Torwinkel, wenig später fasste Berke Tatlici einen Abpraller mutig ab.

Garmisch enttäuscht defensiv – Pullach mit besserer Wettkampfform

Pullach präsentierte sich in puncto Wettkampfform deutlich weiter, bekam die anschließenden Torerfolge aber auch auf dem Präsentierteller. Janosch Barho durfte Linus Radaus Hereingabe per Kopf unbehelligt über Schwinghammer unter die Querlatte drücken. Mit flachen Zuspielen ging es auch. David Perl stand am Fünfer so frei, wie einst nur sein Papa, der frühere Bundesliga-Schiedsrichter. Letztlich spiegelte das Defensivverhalten den Fitnessstand der FC-Hintermannschaft wider. Zu viele Kicker gönnten sich während der vergangenen Wochen Auszeiten. Nichts zu machen war indes beim Freistoß von Franjo Stanic – Marke feines Füßchen. Bei den Gästen fiel lediglich Müllers Sohn beim Kick mit dem Opa auf der Tartanbahn auf – er hatte die beste Passquote.