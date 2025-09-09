Pokalhit unserer A-Junioren

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Nun steht für die Jungs um Hartmut Klein und Oliver Müller eine ganz besondere Begegnung auf dem Plan. In der 2. Pokalrunde trifft unsere Mannschaft am Donnerstag (19.30Uhr) in der Kloska-Arena auf die Bezirksliga-Mannschaft der JSG Erft 01. Dazu kann sie die Unterstützung ihrer Fans gebrauchen und auf diese kann sie rechnen.