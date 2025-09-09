 2025-09-04T13:21:47.781Z

Spielbericht

Pokalhit unserer A-Junioren

U19-Kreispokal EU
JSG Erft 01 Euskirchen
JSG Nierfeld/SG92/Oleftal

Do., 11.09.2025, 19:30 Uhr
JSG Nierfeld/SG92/Oleftal
JSG Erft 01 Euskirchen
19:30

Nun steht für die Jungs um Hartmut Klein und Oliver Müller eine ganz besondere Begegnung
auf dem Plan. In der 2. Pokalrunde trifft unsere Mannschaft am Donnerstag (19.30Uhr) in
der Kloska-Arena auf die Bezirksliga-Mannschaft der JSG Erft 01. Dazu kann sie die
Unterstützung ihrer Fans gebrauchen und auf diese kann sie rechnen.

Aufrufe: 09.9.2025, 13:54 Uhr
Reiner GerhardsAutor