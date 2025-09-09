Pokalhit unserer A-Junioren

Nun steht für die Jungs um Hartmut Klein und Oliver Müller eine ganz besondere Begegnung

auf dem Plan. In der 2. Pokalrunde trifft unsere Mannschaft am Donnerstag (19.30Uhr) in

der Kloska-Arena auf die Bezirksliga-Mannschaft der JSG Erft 01. Dazu kann sie die

Unterstützung ihrer Fans gebrauchen und auf diese kann sie rechnen.