Pokalhelden für Nordhessen gesucht

Pokalspiele im Amateurfußball haben einen besonderen Reiz, der den Zauber dieser Sportart in seiner reinsten Form widerspiegelt. Besonders, wenn sie abends unter Flutlicht ausgetragen werden, entsteht eine Atmosphäre, die sowohl Spieler als auch Fans in ihren Bann zieht. FuPa Mittelrhein begleitet inzwischen eine Vielzahl an Pokalen in der Region und wir suchen einen zuverlässigen Ansprechpartner, der den "Pokal-Laden" am laufen hält.
Die Spannung eines K.o.-Spiels, in dem es „alles oder nichts“ geht, hebt den Wettbewerb auf eine andere Ebene. Jedes Spiel kann das letzte sein. In solchen Spielen treffen oft kleine Dorfvereine auf große Namen, was für die Underdogs die Chance bedeutet, Fußballgeschichte zu schreiben.
Ihr kennt das vielleicht: Ihr wollt für euer Team einen Liveticker durchführen - aber das Spiel ist falsch terminiert, das Heimrecht wurde getauscht oder im schlimmsten Fall: Die Partie ist nicht zu finden. Ihr habt die Chance, daran etwas zu ändern. Denn FuPa ist keine reine Nachrichtenseite, die euch nur mit Inhalten versorgt, sondern in erster Linie ein Mitmachportal von Fußballern für Fußballer.
Vereine, Funktionäre, aber vor allem jeder einzelne Spieler können dazu beitragen, dass sich die Seite immer weiter mit Leben füllt. Dafür sind wir auf eure Hilfe angewiesen.
Wir suchen auf freiwilliger Basis motivierte Pokalverwalter (gerne auch mehrere Pokalverwalter als Team), die bereit sind, einzelne (oder mehrere) Pokale 🏆 zu verwalten.
Ein Pokalverwalter kann:
Was ihr an Voraussetzungen mitbringen müsst? Einfach nur Leidenschaft für den Fußball und der Spaß an Statistiken bzw. am Schreiben! Unsere Redaktion hilft euch gerne beim Einstieg und gibt die nötigen Tipps.
Egal ob Frauen, Herren oder Jugend, egal ob Kreis-, Bezirks- oder Verbandspokal - bei Interesse melde Dich bitte per Mail mit dem Betreff "Pokalverwalter".
Wir freuen uns auf euch.