Pokalhelden für Nordhessen gesucht

Pokalspiele im Amateurfußball haben einen besonderen Reiz, der den Zauber dieser Sportart in seiner reinsten Form widerspiegelt. Besonders, wenn sie abends unter Flutlicht ausgetragen werden, entsteht eine Atmosphäre, die sowohl Spieler als auch Fans in ihren Bann zieht. FuPa Mittelrhein begleitet inzwischen eine Vielzahl an Pokalen in der Region und wir suchen einen zuverlässigen Ansprechpartner, der den "Pokal-Laden" am laufen hält.

Die Spannung eines K.o.-Spiels, in dem es „alles oder nichts“ geht, hebt den Wettbewerb auf eine andere Ebene. Jedes Spiel kann das letzte sein. In solchen Spielen treffen oft kleine Dorfvereine auf große Namen, was für die Underdogs die Chance bedeutet, Fußballgeschichte zu schreiben. Ihr kennt das vielleicht: Ihr wollt für euer Team einen Liveticker durchführen - aber das Spiel ist falsch terminiert, das Heimrecht wurde getauscht oder im schlimmsten Fall: Die Partie ist nicht zu finden. Ihr habt die Chance, daran etwas zu ändern. Denn FuPa ist keine reine Nachrichtenseite, die euch nur mit Inhalten versorgt, sondern in erster Linie ein Mitmachportal von Fußballern für Fußballer.