Pokalheld verlässt den BFC Dynamo, ein Abgang bei Preussen

Phil Butendeich (r.) wird künftig nicht mehr für den BFC Preussen spielen. – Foto: Sebastian Räppold

Der BFC Dynamo hat sich von zwei Spielern getrennt. Enrique Miguel Pereira da Silva kam in Hohenschönhausen kaum zum Zug. Nach vier Kurzeinsätzen in der Regionalliga Nordost wechselt der 23-Jährige nun nach Österreich zum Zweitligisten Kapfenberger SV. Auch Brandon Happie Monthe wird künftig nicht mehr für die Weinrot-Weißen auflaufen. Der 22-Jährige wurde in der Liga nur drei Mal eingesetzt, avancierte aber im Pokal zum Helden, als er den BFC im Achtelfinale bei Mahlsdorf in der Nachspielzeit der Verlängerung in die nächste Runde schoss.

Nach nur einem halben Jahr hat Phil Butendeich den Regionalliga-Aufsteiger BFC Preussen wieder verlassen. Der 25-Jährige, der von der VSG Altglienicke kam, zieht weiter und kehrt zum Ligakontrahenten FSV Luckenwalde zurück. Dort hat er bereits von 2021 bis 2023 gespielt.

__________________________________________________________________________________________________

